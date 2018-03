Eindeutige Ablehnung von Gewalt gegen Muslime in Burma und Sri Lanka!

Gegenseitiger Respekt und Dialog ist der einzige Weg zu Konfliktlösungen!

Wien (OTS) - "Mit tiefer Trauer und großer Enttäuschung lesen wir in den letzten Wochen und Monaten in den internationalen Medien über nationalistisch motivierte Gewaltanwendung in buddhistischen Ländern Asiens. Ohne einzelne Details zu kennen gilt grundsätzlich, dass Gewalt niemals ein Mittel zur Lösung von Konflikten sein kann", sagt Gerhard Weißgrab, der Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft angesichts von Pressemeldungen über Gewaltausbrüche gegen Muslime in Burma und Sri Lanka.

Weißgrab sagt weiter: "Ich möchte unsere buddhistischen Schwestern und Brüder in diesen Ländern daher auffordern, dem Grundsatz von Ahimsa - der absoluten Gewaltfreiheit - entsprechend der Buddhalehre zu folgen. Mir ist bewusst, dass aus großer Entfernung zum Geschehen eine objektive Beurteilung der Lage nicht möglich ist. Die Aussage des Buddhas, wonach Gewalt aber wieder nur Gewalt erzeugt, ist universell gültig, für alle Bereiche anwendbar und aus jeder Distanz eine gültige Diagnose. Ich ersuche daher unsere buddhistischen Schwestern und Brüder in den betroffenen Ländern sich den Grundsätzen unserer Religion wieder anzunähern. Alle Mönche, die hier zu nationalistischer oder rassistischer Gewalt aufrufen müssen sich bewusst sein, nicht mehr auf dem Boden der Buddhalehre zu stehen. Gleichzeitig möchte ich mein Mitgefühl und Bedauern über das Geschehene für alle betroffenen Menschen in den Konfliktregionen zum Ausdruck bringen."

