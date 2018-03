SP-Vettermann: Bund für LehrerInnen-Dienstposten zuständig

Bei Stellenplanschlüssel das rasche Wachstum Wiens berücksichtigen

Wien (OTS/SPW-K) - "Ein Blick ins Gesetzbuch würde genügen, damit auch VP-Gemeinderätin Leeb versteht, dass der Bund für LehrerInnen-Dienstposten zuständig ist. Laut diesem ist Wien für die Erhaltung von Schulen verantwortlich. Und Wien kommt dieser Verantwortung vorbildlich nach und investiert 700 Million Euro in neue Bildungseinrichtungen sowie 570 Millionen Euro in Schulsanierungen", so der Wiener SP-Bildungssprecher Heinz Vettermann in Reaktion auf eine Aussendung am Dienstag.

Vettermann ergänzt: "Leeb sollte sich - wie es von einer Wiener Gemeinderätin zu erwarten wäre - für die Wiener Schülerinnen und Schüler einsetzen und damit verbunden auch für einen gerechten Stellenplanschlüssel, der auf Wien als die am stärksten wachsende Metropole Rücksicht nimmt. Auch entspräche es den Grundsätzen der Gerechtigkeit, dass es bei Sprachförderkursen und Sonderpädagogik keinerlei Deckelung gibt."

