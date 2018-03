Ministerrat - Faymann: "Großbritanniens Klage gegen Finanztransaktionssteuer falsches Signal"

Zu UNO-Einsatz auf Golan-Höhen: "Sicherheit der österreichischen Soldaten täglich neu beurteilen"

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat heute im Pressefoyer nach dem Ministerrat die Klage Großbritanniens gegen die Finanztransaktionssteuer als "falsches Signal" beurteilt. "Großbritannien versucht, seinen Finanzplatz auf Kosten anderer Länder zu schützen", sagte Faymann am Dienstag. "Die Finanztransaktionssteuer soll einerseits Einnahmen generieren, hat aber auch eine Steuerungsfunktion. Das Vorgehen David Camerons ist deshalb unverständlich." Die elf EU-Länder, die sich zur Einführung der Finanztransaktionssteuer entschlossen haben, würden aber konsequent an einer Umsetzung noch im heurigen Jahr arbeiten. "Die Finanztransaktionssteuer ist ein Kernpunkt unserer Politik in einer Zeit, in der wir Einnahmen brauchen, um etwa in Jugendbeschäftigung zu investieren", fügte Faymann hinzu. ****

Zur Sicherheitslage auf den Golan-Höhen, die auch von österreichischen UNO-Soldaten überwacht werde, sagte Faymann: "Wir haben unsere Neutralität immer als aktive Neutralität verstanden, in deren Zentrum auch die Auslandseinsätze des Bundesheeres stehen. Es ist aber von Fall zu Fall und von Tag zu Tag zu überprüfen, ob die Sicherheit der österreichischen Soldaten gewährleistet ist. Heute wird der Nationale Sicherheitsrat darüber befinden."

Thema war auch eine mögliche Reform des Umgangs mit Volksbegehren, wie etwa eine verpflichtende Volksbefragung, wenn ein Begehren ausreichend Unterstützung erhalten hat. "Die Menschen sollen spüren, dass Volksbegehren ernst genommen werden. Fragen, wie ein solcher Automatismus aussehen könnte, sind vom Parlament zu klären", sagte Faymann. (Schluss) che/ah

