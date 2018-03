Leichtfried zu Gigalinern: Kallas propagiert Forderungen der Frächterlobby

Österreich wird weiter Widerstand gegen Kommissionspläne leisten

Wien (OTS/SK) - Heute, Dienstag, fand im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments eine Aussprache mit EU-Kommissar Siim Kallas statt. "Kallas kann den grenzüberschreitenden Einsatz von Gigalinern noch so schön reden. Die Nachteile überwiegen", sagt der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Kallas propagiert Forderungen der Frächterlobby und ignoriert dabei die von der Kommission festgelegten Ziele, nämlich den Transport von der Straße auf die Schiene zu verlegen." ****

Darüber hinaus betreibe der Verkehrskommissar "greenwashing", wenn er die Vorteile der überlangen LKW für die Umwelt hervorstreiche, so Leichtfried. "Hier wird versucht, mit fadenscheinigen Argumentationen die Einführung der Gigaliner durch die Hintertür voranzutreiben. Umweltfreundlich wäre es, den Ausbau des Schienennetzes weiter zu forcieren, anstatt Monstertrucks zuzulassen, die die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden und Milliardeninvestitionen für den Umbau der Infrastruktur notwendig machen. Wäre Kallas der Umweltschutz so wichtig, dann könnte man dieses Geld verwenden, um Projekte zu unterstützen, die wirklich zu einem Abbau des CO2-Ausstoßes beitragen", unterstreicht der Europaparlamentarier.

Kallas hat in der Aussprache auch betont, dass er die Bedenken aus Österreich verstehe, Österreich aber nicht gezwungen sei, die Gigaliner zuzulassen. "Der Verkehrskommissar weiß genau, dass jene Staaten, die sich gegen eine Zulassung aussprechen, unter Druck geraten werden. Der derzeitige Vorschlag der Kommission hat nichts anderes zum Ziel, als schrittweise die Gigaliner in der gesamten EU einzuführen. Österreich wird aber in dieser Frage weiterhin Widerstand leisten", sagt Leichtfried. (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493