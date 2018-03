IKT Trends 2020: Elektronik aus Europa

Wien (OTS) - Am 7. Mai 2013 findet die zweite Veranstaltung der "IKT Trends 2020" Reihe der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) mit der Keynote von Reinhard Ploss, Infineon Technologies AG, statt

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) wird die von der OCG initiierte Workshop-Reihe IKT Trends 2020 am 7.5.2013 fortgesetzt. Die Veranstaltung im Mai wird mit einer Keynote von Reinhard Ploss, Infineon Technologies AG, eröffnet und ist dem Thema "Elektronik aus Europa" gewidmet. Längerfristige industrielle Perspektiven werden vor dem Hintergrund der gegenwärtigen europäischen Debatte zur Reindustrialisierung beleuchtet. Reinhard Ploss stellt die Vision 2020 für Infineon am Beispiel der Chipindustrie vor, eingebettet in den europäischen und globalen Kontext. Axel Freyberg von A.T. Kearney Deutschland gibt einen Überblick über die Studie "European Hightech 2020" und erklärt damit, wie bestimmte Aussagen für IT2020 zustande kommen. Ein prominent besetztes Panel greift das Thema anschließend auf und diskutiert es im Plenum.

Am Beispiel von Infineon soll die konkrete Sicht der Industrie zu IT Trends und die enorme Breite von IT sichtbar gemacht werden. Mit Hinweisen auf interne IT-Strukturen und deren Wirkungsweisen, Methodik von IT-Trends soll ein Beitrag zu einem tieferen Verständnis des Wesens von IT geleistet werden.

Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum: Von EntscheidungsträgerInnen aus Politik, Wirtschaft, Administration, Wissenschaft und Forschung bis hin zu Studierenden.

Über IKT Trends 2020:

IKT Trends 2020 ist eine Veranstaltungsreihe der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit). Ausgehend von der grundlegenden Fragestellung "Was ist IKT heute?" werden in mehreren Veranstaltungen Trends und zukunftsträchtige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich IKT aus verschiedenen Perspektiven präsentiert. Die Reihe startete im Jänner 2013 mit einer Keynote von Moshe Rappoport, IBM Research Schweiz.

Teilnahmekosten sind Euro 200,00 (inkl. MwSt.). Für OCG Mitglieder

kostenlos. Anmeldung und Programm unter

(Akkreditierung für JournalistInnen per E-Mail, siehe

Rückfragehinweis.)



- Reinhard Ploss, Infineon Technologies AG (Keynote, Panel)

- Axel Freyberg, A.T. Kearney Deutschland (Co-Statement, Panel)

- Alois Ferscha, Johannes Kepler Universität Linz (Panel)

- Wolfgang Pribyl, Joanneum Research (Panel)

- Richard Hagelauer, Johannes Kepler Universität Linz (Moderation)



Börsensäle

Wipplingerstraße 34, 1010 Wien



