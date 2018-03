ORF-"matinee" am 28. April: Mit Alfred Komarek im NÖ-Landesarchiv, "Musikalische Reisen" ins Schloss Versailles

Außerdem: Evangelischer Gottesdienst und "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Clarissa Stadler begrüßt zur "matinee" am Sonntag, dem 28. April 2013, um 9.05 Uhr in ORF 2: Darin führt Schriftsteller Alfred Komarek durch "Ein Haus voller Geschichten - das Niederösterreichische Landesarchiv", dessen Anfänge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Unter Tausenden historischen Unterlagen finden sich dort so selten ausgestellte Besonderheiten wie die Barbarossa-Urkunde oder die Zensurakten der Operette "Die lustige Witwe". Nach dem "Evangelischen Gottesdienst" live aus der Salzburger Auferstehungskirche (9.30 Uhr) schweift die "matinee" in französische Gefilde und begibt sich mit dem britischen Schauspieler Simon Callow auf eine weitere "Musikalische Reise" nach Versailles und Paris (10.15 Uhr). Zum Abschluss der Sendung stehen die bewährten wöchentlichen "Kulturtipps" (10.40 Uhr) auf dem Programm.

"Ein Haus voller Geschichten - das Niederösterreichische Landesarchiv" (9.05 Uhr)

90.000 Kartons mit historischen Unterlagen, 12.000 Urkunden und Amtsbücher, die aneinandergereiht eine Strecke von acht Kilometer abdecken - das ist das Niederösterreichische Landesarchiv. "Schriften sind die Gedanken des Staates, die Archive sein Gedächtnis", formulierte schon 1798 der deutsche Dichter Novalis. Mit seinen wertvollen Beständen ist das Landesarchiv des größten österreichischen Bundeslandes ein viele Jahrhunderte umspannendes Spiegelbild und beantwortet Fragen nach Herkunft, Entwicklung und Gestaltung eines Landes und seiner Kultur.

In dieser von Andi Leitner und Christian Puluj gestalteten Dokumentation des ORF Niederösterreich führt der bekannte Schriftsteller Alfred Komarek durch das Landesarchiv - und damit letztlich durch die Geschichte Niederösterreichs.

Die Anfänge dieser Einrichtung reichen bis ins Wien an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zurück. 1705 wurden die ersten 3.800 Pergamenturkunden registriert. Im Jahr 1862 wurde das Landesarchiv dann als eigenständige Institution gegründet, 1997 erfolgte die Übersiedlung von Wien in das neue Gebäude im St. Pöltener Regierungs-und Kulturbezirk.

Der Film holt viele selten ausgestellte Dokumente vor die Linse, darunter die Barbarossa-Urkunde und das Schiltener Urbar, aber auch die Zensurakten der Operette "Die lustige Witwe" sowie beredte Zeugnisse aus der Zeit der NS-Herrschaft. Gezeigt wird aber auch die aufwendige Handarbeit in der Werkstatt, wo jahrhundertealte Dokumente restauriert und so für künftige Generationen bewahrt werden.

Was wenige wissen: Das Landesarchiv unterstützt auch die Gemeinden bei der Gestaltung ihrer Wappen und bemüht sich um die Zusammenarbeit mit den lokalen Archiven, denn für die Geschichtsschreibung Niederösterreichs ist die Heimatforschung von wesentlicher Bedeutung.

"Musikalische Reisen: Versailles und Paris" (10.15 Uhr)

Schauspieler und Moderator Simon Callow führt in dieser Folge der "Musikalischen Reisen" (Buch und Regie: Peter Beveridge) ins Versailles des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und nach Paris zur Zeit der Belle Epoque.

In Frankreich gehören das Schloss von Versailles, seine zahlreichen Nebengebäude und seine weitläufigen Parkanlagen seit jeher zur größten und meistbesuchten Touristenattraktion. Roi Louis XIV machte aus dem ursprünglichen Jagdschloss seines Vaters ab 1661 einen barocken Prachtbau, dessen Architektur viele andere europäische Herrscher zur Nachahmung anregte. Einen überwältigenden Eindruck hinterlässt die 75 Meter lange Spiegelgalerie, die sowohl als Promenade wie als Festsaal genutzt wurde. Die unvergleichlichen Gärten wurden vom Sonnenkönig für die unterhaltsame Zerstreuung des Hofes adaptiert. Komponisten wie Rameau, Lully und Couperin sorgten für die musikalische Untermalung der Spektakel, Masken, Opern und Ballette. Nach der Französischen Revolution wurde das Schloss, trotz Restauration der Bourbonen, nicht mehr als königliche Residenz genutzt und bereits 1837 zum Museum umgewidmet.

Mitte des 19. Jahrhunderts beauftragte Napoleon III. den Baron Georges-Eugène Haussmann mit einer großflächigen Restrukturierung von Paris, die der Stadt dank der neuen Boulevards und der großzügigen Architektur ein unvergleichliches Flair verlieh. Eine romantische Bootsfahrt auf der Seine vermittelt dem Betrachter quasi im Schnelldurchlauf die Jahrhunderte kultureller Entwicklungen in der französischen Metropole.

Zwei der wichtigsten französischen Komponisten sind in diesem Ambiente groß geworden: Camille Saint-Saens und Georges Bizet. Der 1835 geborene Saint-Saens wurde auch "der französische Mozart" genannt, denn bereits im zarten Alter von zwei spielte er Klavier und komponierte mit vier seine ersten Stücke. Auch als Erwachsener blieb er das brillante Genie und prägte durch seine unglaubliche Vielseitigkeit das französische Musikleben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Im Vergleich zu Saint-Saens führte Georges Bizet ein geradezu unglückliches Leben, denn es war - trotz seines großen Talents - von vielen Rückschlägen geprägt. Die Uraufführung seiner Oper "Carmen" 1875 in Paris war einer der größten Opernskandale - und nur sechs Tage danach starb der Komponist mit 36 Jahren an einem Herzanfall. Den Siegeszug, den seine Oper bald um die Welt antrat, konnte er nicht mehr miterleben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at