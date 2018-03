FPÖ-Mölzer: Griechenland bleibt Sargnagel der Eurozone

Zehn Prozent Defizit im Vorjahr, Geberländer werden Geld wohl abschreiben müssen - EU-Kommission operiert anscheinend mit Phantasiezahlen

Wien (OTS) - Ein Ende der Eurokrise sei nicht absehbar, vielmehr sei mit einer Verschlimmerung der Lage zu rechnen, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zur jüngsten Veröffentlichung des EU-Statistikamtes Eurostat über die Defizite in der EU im Vorjahr. "In Griechenland beträgt das Loch im Staatshaushalt nicht 6,6 Prozent, wie die EU-Kommission vorhergesagt hat, sondern zehn Prozent. Und auch in Spanien ist die Lage mit einem Defizit von 10,6 Prozent besorgniserregend", hielt Mölzer fest.

Wie Athen vereinbarungsgemäß sein Defizit bis 2016 unter die Drei-Prozent-Grenze drücken kann, stehe daher völlig in den Sternen, so der freiheitliche EU-Mandatar. "In der Praxis läuft es darauf hinaus, dass die Geberländer und somit auch Österreich nicht nur ihr Geld abschreiben können, sondern dass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis Griechenland ein weiteres Rettungspaket braucht", betonte Mölzer.

Auch wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass sich nun zeige, dass es besser gewesen wäre, wenn man Griechenland schon 2010, als die Schuldenkrise ausgebrochen ist, aus dem Euro entlassen hätte. "Damit hat Athen wichtige drei Jahre verloren, um sich durch eine eigene nationale Währung finanziell zu sanieren. Aber statt dessen hat die sogenannte Rettungspolitik der EU bewirkt, dass Griechenland immer mehr in den Abgrund gleitet", so Mölzer.

Zudem kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier die EU-Kommission scharf. "Wenn die EU-Zentrale für Griechenland ein Defizit von 6,6 Prozent vorhersagt, dieses tatsächlich aber bei zehn Prozent liegt, dann drängt sich der Verdacht auf dass mit Phantasiezahlen operiert wird. Die EU-Kommission hat daher den Bürgern endlich die Wahrheit zu sagen anstatt sie an der Nase herum zu führen", schloss Mölzer.

