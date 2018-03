Aserbaidschan kämpft mit weitreichender Initiative gegen Korruption, fördert den Bürokratieabbau und verbessert die öffentliche Verwaltung

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - Ein Dienstleistungsangebot der aserbaidschanischen Regierung für weniger Bürokratie, höhere Transparenz und die Erleichterung der Geschäftstätigkeit in der Republik wird im Juni mit Sonderbussen, die den Menschen den Zugang zu einem erweiterten Angebot der öffentlichen Verwaltung erleichtern sollen, an den Start gehen.

Präsident Alijew hat das ASAN-Projekt persönlich auf den Weg gebracht, um die Reform der öffentlichen Verwaltung zu beschleunigen, Effizienz, Transparenz und Verantwortlichkeit zu verbessern und Korruption zu senken. Die Einrichtung des ASAN-Angebots entspricht zudem den Kriterien der Weltbank für angemessene Geschäftsbedingungen. Die Weltbank liefert alljährlich eine Bewertung darüber, wie hart Länder daran arbeiten, bürokratische Hürden abzubauen und Prozesse zu vereinfachen.

ASAN hat den Auftrag, alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung zu öffnen und zu vereinfachen, von der Ausstellung von Formularen, Ausweisen und Reisepässen bis zu Steuerfragen und der Eintragung von Unternehmen. Schon jetzt wurde die Zahl der Schritte, die für die Gründung eines Unternehmens in Aserbaidschan notwendig sind, von dreissig auf nur sieben Schritte reduziert, und die Kosten wurden halbiert.

In dieser bahnbrechenden Initiative geht es genauso darum, die Menschen zu erreichen, wie die Geschäftsbedingungen zu verbessern. Daher hat die Regierung ASAN-Servicebusse eingerichtet, die in Stadtzentren Beratung zu allen Schwierigkeiten anbieten, die die Menschen im Kontakt mit Behörden und öffentlichen Dienstleistungen haben.

"Die Sonderbusse werden in Siedlungsgebiete und Regionen fahren, wo der ASAN-Service in diesem Jahr noch nicht eingerichtet wird und so der Bevölkerung vor Ort Dienstleistungen erbringen", erklärte der Vorsitzende der ASAN-Initiative, Inam Karimov.

Bislang haben bereits 60.000 Bürger die existierenden ASAN-Dienstleistungen in Anspruch genommen, die meisten über städtische Servicecenter oder Telefon-Call Center. Ab Juni werden die Busse für eine noch grössere Reichweite sorgen.

Im nächsten Schritt sollen ausländische Geschäftsleute den ASAN-Service nutzen. Bei einer Konferenz in Baku vergangene Woche drehten sich die Gespräche um die Frage der Vereinfachung der Visabestimmungen und Arbeitserlaubnis im Rahmen der ASAN-Initiative. Sowohl für die in Aserbaidschan tätigen multinationalen Unternehmen als auch für das Land selbst, das von ihrem Fachwissen profitieren kann, wäre dies von grösstem Nutzen.

ASAN ist nur ein Teil der Reformagenda der Regierung mit dem Ziel, Prozesse zu vereinfachen, Geschäftsbedingungen zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und zugleich die Korruption zu bekämpfen, um den Bürgern besser zu dienen. Aserbaidschan hat in diesem Jahr zudem mit anderen europäischen Ländern Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung und zum gegenseitigen Schutz von Investitionen unterzeichnet.

