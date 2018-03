ORF III mit "kult.Filmdelikatesse: Alphaville", Caritas-Chef Franz Küberl im Interview und "science.talk" über Hightech-Prothesen

Am 24. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Erwin Steinhauer ist am Mittwoch, dem 24. April 2013, zu Gast bei den "ORF III Künstlergesprächen" mit Ani Gülgün-Mayr. Um 19.45 Uhr erzählt er von seiner Zeit als Student und seinem Entschluss, sein Studium abzubrechen, um sich ganz dem Kabarett und der Schauspielerei zu widmen.

Um 20.15 Uhr begleitet "kreuz und quer: Die Glücksritter Gottes -Zocken für den guten Zweck" ein christliches Black-Jack-Team aus Seattle, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die "bösen Casinos" um ihr Geld zu bringen.

Um 21.10 Uhr empfängt ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs Franz Küberl zum ausführlichen Gespräch im Rahmen von "Das ganze Interview". Der Präsident der Caritas Österreich berichtet von mehr als 18 Jahren Armutsbekämpfung und beantwortet Fragen zu Asylpolitik, Armut und der Zukunft der Caritas unter dem neuen Papst Franziskus.

Zum "science.talk" bittet Barbara Stöckl um 22.10 Uhr den Experten für Prothetik Hubert Egger. Das Zeitalter von Holzprothesen oder Lederstümpfen ist vorbei: Die Prothesen von heute sind moderne computer- oder sogar gedankengesteuerte Hightech-Produkte. Hubert Egger selbst war an der Entwicklung einer solchen gedankengesteuerten Armprothese, mit der man sogar fühlen kann, beteiligt. Der gebürtige Südtiroler gibt einen Einblick in das Forschungsfeld der Prothetik und berichtet von den enormen Fortschritten in diesem Bereich.

Der anschließende Film "Alphaville" um 22.50 Uhr wurde von den ORF-III-Zusehern beim kult.Filmdelikatessen-Voting in den vergangenen Wochen auf den zweiten Platz gewählt. Jean-Luc Godards Science-Fiction-Dystopie erzählt die Geschichte des Geheimagenten Lemmy Caution (Eddie Constantine), der in der futuristischen Stadt Alphaville einem vermissten Agenten auf der Spur ist. Die Stadt steht jedoch unter der Kontrolle von Professor von Braun und dem Computersystem Alpha-60, die jegliche Liebe und Dichtung aus der Stadt eliminiert haben. Vorab präsentiert Filmexperte Horst-Günther Fiedler zusammen mit dem österreichischen Regisseur und Autor David Schalko eine Einführung in den Schwarz-Weiß-Kultklassiker aus dem Jahr 1965.

