China-Reportagen im "Weltjournal" und "WELTjournal +"

"Schönheit brutal" und "Geld und Liebe" am 24. April im ORF

Wien (OTS) - "Weltjournal" und "WELTjournal +" beschäftigen sich am Mittwoch, dem 24. April 2013, mit China: Für das "Weltjournal" -präsentiert von Eugen Freund - berichtet China-Korrespondent Jörg Winter in der Reportage "Schönheit brutal" um 22.30 Uhr in ORF 2 über die westliche Dekadenz im kommunistischen China. Um 23.05 Uhr folgt ein "WELTjournal +" über "Geld und Liebe" im Reich der Mitte.

"Weltjournal: China - Schönheit brutal"

Viele Chinesinnen träumen davon, dem Schönheitsideal westlicher Modezeitschriften zu entsprechen: europäische Augenlider, weiße Haut, ovale Gesichtszüge und möglichst lange Beine. Dazu sind die Frauen bereit, Methoden auf sich zu nehmen, die an Folter erinnern:

Dreihundert Beinverlängerungen werden jedes Jahr durchgeführt, obwohl diese Operation illegal ist.

Schönsein verheißt Frauen Erfolg. Und das nicht nur privat, sondern auch im Beruf. Immer mehr Arbeitgeber verlangen perfektes Aussehen. Da gibt es zum Beispiel einen Schönheitswettbewerb für Sekretärinnen samt Modeshow als Bewerbungstest. "China hat sich längst vom Sozialismus verabschiedet", meint der Soziologe Zhou Xiaozheng, "es ist wie ein Apfel, der nur außen rot ist."

Das "Weltjournal" steht als zeitnahe Servicewiederholung am Donnerstag um 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

"WELTjournal +: China - Geld und Liebe"

Ungefähr 180 Millionen Singles gibt es in China. Die Ein-Kind-Politik hat dazu geführt, dass heute viel mehr Männer als Frauen im heiratsfähigen Alter sind. Benimm- und Verführungskurse sollen den Marktwert der Männer steigern, Singlebörsen und Speed-Datings die Anbahnung erleichtern. Doch trotz aller Anstrengungen zur Selbstperfektion: Wohlhabende Männer haben einfach die besten Chancen. Wer wenig hat, bleibt tendenziell allein.

Reiche Geschäftsleute haben auch die chinesische Tradition der Konkubinen wiederaufleben lassen. Schönheiten, oft aus einfachen Verhältnissen, warten in luxuriösen Appartements auf den Anruf ihrer verheirateten Liebhaber. Das wiederum gefällt den Ehefrauen gar nicht, sie wollen die kostspieligen Heimlichtuereien ihrer untreuen Männer unterbinden. "WELTjournal +" begleitet unter anderem einen erfolgreichen Privatdetektiv, der sich den Spitznamen "Konkubinen-Killer" erarbeitet hat.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at