dm: Kräftiges Umsatzplus und Nummer eins bei Konsumenten

Erfreuliche Zwischenbilanz zum Geschäftshalbjahr von dm drogerie markt

Salzburg/Wals; (OTS) - Ob in Österreich oder den Tochterländern in Südosteuropa: dm drogerie markt Österreich/CEE zieht eine höchst erfreuliche Zwischenbilanz zum Geschäftshalbjahr 2012/2013 (Oktober bis März): Auf dem österreichischen Heimatmarkt ist der Drogeriefilialist mit einer Umsatzsteigerung von 6 Prozent auf 355 Millionen Euro noch erfolgreicher als 2012 und entwickelte sich damit deutlich stärker als der Mitbewerb. Zudem wurden österreichweit im Vergleich zum Vorjahr knapp 300 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Was 1976 in Linz mit der ersten dm Filiale begann, ist mittlerweile in elf europäischen Ländern erfolgreich vertreten - der dm Teilkonzern Österreich/CEE: In Österreich und seinen 100-prozentigen Tochterländern - Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Bulgarien und Mazedonien - erwirtschaftete die Drogeriemarktkette insgesamt ein Umsatzplus von 5,4 Prozent auf 908 Millionen Euro (wechselkursbereinigt 5,3 Prozent auf 898 Millionen Euro) und knüpft damit an der positiven Entwicklung vom Vorjahr an. "Den höchst erfreulichen Umsatzzuwachs in allen Ländern sehen wir als Folge unserer konsequenten Orientierung am Verbraucher, der die dm Qualität vom Sortiment über die Läden bis hin zu den Mitarbeitern zu schätzen weiß. Das positive Feedback unserer Kunden und der wirtschaftliche Erfolg geben uns die Möglichkeit zur Expansion: Im letzten Jahr konnten wir im Teilkonzern 1.124 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und 67 neue Filialen eröffnen", freut sich Mag. Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.

Insgesamt erwirtschaftete die dm Gruppe inklusive dm Deutschland im ersten Geschäftshalbjahr ein Umsatzvolumen von 3.779 Millionen Euro, was einem Wachstum von 13,4 Prozent entspricht. Europaweit konnten im Vergleich zum Vorjahr über 6.550 Arbeitsplätze und 178 Filialen geschaffen werden. Insgesamt zählt die "dm Familie" per 31. März 2013 46.609 Mitarbeiter.

Bestplatzierung in internationalem Nielsen "Store-Equity-Index" Eine fulminante Entwicklung zeigt die Marke dm drogerie markt in einer der wichtigsten Konsumentenstudien zur Handelslandschaft in Österreich und Europa: Im alljährlich europaweit von Marktforscher Nielsen ermittelten "Store-Equity-Index" zeigt dm die mit Abstand höchste Steigerung unter allen Marktteilnehmern im österreichischen Lebensmittel- und Drogeriefachhandel. Damit konnte dm seine Position als stärkste Ladenmarke auf dem heimischen Markt aus Konsumentensicht noch einmal deutlich ausbauen und sich mit einer Index-Steigerung von 3,6 auf 3,9 im letzten Jahr im Drogeriefachhandel klar als Branchenbester absetzen. Bei "günstige Preise auf die meisten Artikel", Preis-Leistungs-Verhältnis und Eigenmarken hat dm die Nase ebenso vorn wie beim Service der Mitarbeiter, der Warenverfügbarkeit, Übersichtlichkeit und Einkaufsatmosphäre.

Initiativen zur Mitarbeiter-Gesundheit

Doch nicht nur die Kunden stehen bei dm drogerie markt im Mittelpunkt, sondern auch die knapp 5.900 Mitarbeiter in den Filialen und Studios, der Teilkonzern-Zentrale in Salzburg sowie im Logistikzentrum in Enns. Neben zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die persönliche und fachliche (Weiter-)Entwicklung, ist dem Unternehmen auch deren körperliche und geistige Gesundheit ein besonderes Anliegen. Um diese zu fördern, gibt es zahlreiche Initiativen und Projekte, wie den "Kulturdialog" -das sind Sprachkurse von Mitarbeitern für Mitarbeiter, der Ende 2012 mit dem betrieblichen Sozialpreis des Vereins fair-finance und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ausgezeichnet wurde. Auch die 2012 österreichweit ins Leben gerufene "Unterstützung und Beratung in Lebensfragen" soll dazu beitragen, dass Menschen einen Ausweg aus schwierigen, privaten wie beruflichen Lebenssituationen finden. Bis zu fünf kostenlose und anonyme Beratungseinheiten bei Experten außerhalb des Unternehmens stehen nun allen dm Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung. Durchschnittlich werden 61 Beratungsgutscheine pro Monat eingelöst.

Vielfältiges bürgerschaftliches Engagement

Seine CSR-Aktivitäten setzt dm drogerie markt auch 2013 fort: Die Initiative "dm babybeihilfe" schenkt sozial benachteiligten Familien insgesamt eine Million Babywindeln; im Zuge der "dm Sonnenkinder" spendet dm dieses Jahr bereits zum fünften Mal Sonnenschutzprodukte für 100.000 Kindergartenkinder und leistet Aufklärungsarbeit zum gesunden Genuss der Sonne. dm unterstützt auch weiterhin die "Starken Freunde" mit Geldspenden, um Intensivbetreuung für adipöse Kinder zu ermöglichen. Die 2012 gestartete Initiative "dm gesunde zähnchen" weist auf die Bedeutung von Zahnpflege ab dem ersten Milchzahn hin und fördert die SOS-Kinderdörfer. Die Kooperation mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) wird ebenso fortgeführt wie die Initiative "Natur freikaufen", mit deren Hilfe vom Naturschutzbund Österreich Lebensraum für schützenswerte Tiere und Pflanzen angekauft wird. Der "mehr vom leben tag", ein zusätzlicher Urlaubstag für dm Mitarbeiter, um sich für ein soziales Projekt einzusetzen, wird 2013 erstmals auf alle Verbundenen Länder des Teilkonzerns ausgeweitet.

