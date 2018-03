Nach wie vor leiden jährlich knapp 200.000 Tiere in Österreichs Versuchslabors

Welt-Tierversuchstag 24. April: VIER PFOTEN will EU-weites Tierversuchs-Verbot für Haushaltsmittel

Wien (OTS) - Anlässlich des "Internationalen Tags zur Abschaffung von Tierversuchen" am 24. April fordert VIER PFOTEN ein EU-weites Verbot von Tests an Tieren zur Haushaltsmittel-Produktion. "Das im März 2013 innerhalb der EU in Kraft getretene Verkaufsverbot für Kosmetika, die an Tieren getestet wurde, ist ein Erfolg für den Tierschutz und ein großer Schritt in die richtige Richtung", sagt Nikola Furtenbach, Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN. "Aber auch Tierversuche für Putzmittel sollten bald der Vergangenheit angehören", fordert sie.

Nach wie vor werden in Österreich jährlich knapp. 200.000 Tiere für Forschungszwecke getestet, die Tendenz ist nach einigen Jahren des Rückgangs leider wieder steigend. "Den wenigsten Konsumenten ist bewusst, dass auch für Wasch-, Spül- und andere Putzmittel jedes Jahr tausende Mäuse, Ratten, Hasen und Meerschweinchen qualvoll sterben", erklärt Nikola Furtenbach. "Eine so große Zahl an Tests ist nicht nur unmoralisch, es ist auch völlig überholt. Denn Tierversuche sind zu einem sehr großen Teil nicht auf den Menschen übertragbar."

VIER PFOTEN kritisiert, dass in Österreich viel zu wenig in alternative Methoden investiert wird, während Millionen Euro für konventionelle Tierversuche jährlich aufgebracht werden. Nikola Furtenbach: "Die Zukunft liegt in einer humanen Wissenschaft statt in grausamen Tierversuchen. Es ist Zeit, diese barbarischen Experimente ein für alle Mal zu stoppen."

Den Konsumenten rät VIER PFOTEN, beim Einkaufen von Putzmitteln darauf zu achten, dass die Produkte von Unternehmen stammen, die auf Tierversuche verzichten. "Leider gibt es nach wie vor noch keine entsprechenden Labels oder eine Kennzeichnung, an denen sich Verbraucher - wie etwa bei Kosmetika - orientieren können", sagt Nikola Furtenbach. "Wir empfehlen daher, immer direkt beim Hersteller nachzufragen, um ganz sicher zu gehen, dass hinter dem Produkt kein Tierleid steckt."

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.at

