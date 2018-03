Industrie zu Arbeitsunfällen: Unfallversicherungsbeitrage endlich senken

IV-GS Neumayer: Arbeitsunfälle seit 1990 um knapp 40 Prozent reduziert - Anteil der Freizeitunfälle am Unfallgeschehen steigt kontinuierlich -Unfallversicherungsbeitrag senken

Wien (OTS/PdI) - "Der besonders erfreuliche weitere Rückgang bei den Arbeitsunfällen zeigt neuerlich das erfolgreiche Engagement von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Arbeitsschutz und Unfallprävention", unterstrich der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich der heute, Dienstag, veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung der Arbeitsunfälle 2012. Die Zahl der Arbeitsunfälle ist gegenüber dem Vorjahr um 1.698 (-1,5 Prozent) gesunken, die der Berufskrankheiten um 76 (-5,8 Prozent). Seit dem Jahr 1990 konnte die Zahl der Arbeitsunfälle - bei gleichzeitig deutlich gestiegener Versichertenzahl - um rund 40 Prozent reduziert werden. Der Anteil der Freizeitunfälle am gesamten Unfallgeschehen steigt gleichzeitig kontinuierlich an. "Drei Viertel aller Unfälle ereignen sich bereits in den Lebensbereichen Heim, Freizeit und Sport" betonte Neumayer.

"Die gesetzliche Unfallversicherung ist für Arbeitsunfälle zuständig. Die Mittel der zur Gänze dienstgeberfinanzierten Unfallversicherung werden jedoch seit Jahren in zunehmendem Ausmaß für unfallversicherungsfremde Zwecke eingesetzt", so Neumayer. Insbesondere erfolge seit Jahren eine massive Quersubventionierung der Krankenversicherung im Ausmaß von weit über 300 Millionen Euro jährlich. Trotz deutlich sinkender Arbeitsunfallzahlen leiste die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) einen seit Jahren kontinuierlich steigenden Pauschalbetrag an die Krankenversicherung für die Behandlung von Arbeitsunfällen durch diese. "Der Pauschalbetrag übersteigt das angemessene Ausmaß um mehr als das Dreifache", betonte Neumayer. Gleichzeitig würden auf Kosten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in den Einrichtungen der AUVA zum ganz überwiegenden Teil Freizeitunfälle behandelt, obwohl dies grundsätzlich Aufgabe der Krankenversicherung sei. Rund 90 Prozent der in den AUVA-Unfallkrankenhäusern stationär behandelten Patienten seien sogenannte "Fremdpatienten".

"Die AUVA leistet einen hervorragenden Beitrag zur Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Der gemeinsame Erfolg bei der Reduktion von Arbeitsunfällen muss sich aber auch in einer entsprechenden Senkung des Unfallversicherungsbeitrages widerspiegeln. Wir müssen die massive unfallversicherungsfremde Belastung der dienstgeberfinanzierten AUVA beseitigen, und Kostenwahrheit sicherstellen", betonte der IV-Generalsekretär.

