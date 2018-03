FP-Gudenus: Rote Wasser-Privatisierung restlos aufklären!

Freiheitliche werden Häupl befragen, Anzeige erstatten und das Kontrollamt einschalten

Wien (OTS/fpd) - Vor einem Monat deckte die FPÖ auf, dass die Häupl-SPÖ im Jahr 1998 eine der sieben Quellen der Wiener Hochquellwasserleitung, die Quelle Seisenstein, privatisiert hat. Die gewerbliche Nutzung erfolgt durch die Wildalpen Wasserverwertungs GmbH, die heute zu 92 Prozent dem australischen Millionär und bekannten Pokerspieler David Paul Steicke gehört. "Diese Wasser-Privatisierung demaskiert das rote System, das darauf ausgelegt ist, möglichst viel Vermögen der Wienerinnen und Wienern zu verkaufen, zu verpachten oder auszulagern, um es der Kontrolle durch den Gemeinderat zu entziehen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "deshalb werden wir gerade in diesem Bereich vollständige Aufklärung einfordern."

Gudenus kündigt eine Anfrage an den Bürgermeister an: "Herr Häupl soll uns erklären, wie es kommt, dass er sein Feriendomizil ausgerechnet in Wildalpen hat und sogar Ehrenbürger der Gemeinde wurde, kurz nachdem er das Wiener Wasser verkauft hat. Er soll seine persönlichen Verstrickungen offenlegen."

Strafrechtlich stehe der Verdacht der Untreue im Raum. "Immerhin erhält die Stadt Wien für die Verpachtung nur 3.700 Euro pro Jahr. Und der australische Millionär will mit dem privatisierten Wasser heuer 1,2 Millionen Euro Umsatz machen. Das steht in keinem Verhältnis!", so Gudenus.

Zudem werde das städtische Kontrollamt eingeschaltet. "Dieses wird prüfen, ob diese Privatisierung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit entsprochen hat", erläutert Gudenus. Konkret soll etwa geklärt werden, ob es überhaupt sinnvoll ist, Leistungen der Daseinsvorsorge zu privatisieren, und, ob die Privatisierung des Wassers für die Wienerinnen und Wiener ein gutes oder schlechtes Geschäft war. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798