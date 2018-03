Hoscher: CSR-Report der EU-Kommission unterstreicht die Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortung

"Die Bürgerinnen und Bürger wollen besser informiert sein, was die Unternehmen für die Allgemeinheit tun", sagt Hoscher, für CSR zuständiger Vorstand von Casinos Austria.

Wien (OTS) - Europas Unternehmen haben noch immer gehörigen Nachholbedarf beim Thema CSR. Das ist die Lehre, die aus dem kürzlich veröffentlichten Bericht der EU-Kommission über den Stellenwert von unternehmerischer gesellschaftlicher Verantwortung gezogen werden sollte, meint Mag. Dietmar Hoscher, für CSR zuständiger Vorstand von Casinos Austria und Board Member der European Casino Association (ECA).

Hoscher reagiert damit auf den Report "Wie Unternehmen unsere Gesellschaft beeinflussen: Die Sicht der Bürger", der von der Generaldirektion für Kommunikation der EU-Kommission durchgeführt wurde. "Es ist in hohem Maße zu begrüßen, dass sich die EU-Kommission dem Themenbereich CSR in derart ausführlicher Weise widmet", so Hoscher, "die Ergebnisse der Studie zeigen, wie sehr das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in diesem Bereich gestiegen ist. Gesellschaftlich verantwortungsvolles Agieren von Unternehmen wird immer stärker eingefordert."

Tatsächlich geben in der Studie europaweit 79% der Befragten an, dass sie großes Interesse daran haben, "zu erfahren, was Unternehmen tun, um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden". Jedoch nur 36% fühlen sich über Aktivitäten der Unternehmen im Bereich gesellschaftliche Verantwortung ausreichend informiert. In Österreich zeigen sich sogar 89% der Befragten interessiert - jedoch nur 48% sagen, dass sie entsprechende Informationen auch erhalten.

"Hier ist die Wirtschaft gefordert, systematisch aktiv zu werden", mahnt Hoscher ein, "die Bürgerinnen und Bürger wollen besser informiert sein, was die Unternehmen für die Allgemeinheit tun. Unternehmen brauchen nicht nur eine glaubwürdige CSR-Strategie, sie müssen auch ein besseres Verständnis für die Informationsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger entwickeln."

Als Board Member der European Casino Association (ECA), der Vereinigung der lizenzierten terrestrischen Casinos in Europa, hebt Hoscher vor allem die Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortung für Glücksspielunternehmen hervor: "Casinos Austria war das weltweit erste Glücksspielunternehmen, das einen umfassenden CSR-Bericht vorgelegt hat. Mittlerweile gehört die Dokumentation des verantwortungsvollen Handelns zu jenen Alleinstellungsmerkmalen, die seriöses und lizenziertes Glücksspiel von fragwürdigen Angeboten abhebt."

Das Gesamtbild, das sich aus der Studie ergibt, fällt für die Wirtschaft zwar positiv aus, kann aber keineswegs als befriedigend beurteilt werden, hält Hoscher abschließend fest: "Europaweit halten 52% der Menschen den Einfluss von Unternehmen auf die Gesellschaft für positiv, in Österreich sind es immerhin 67%. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass rund ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher sowie fast die Hälfte der Europäer die Rolle der Wirtschaft negativ sehen. Es muss wohl das Ziel jedes einzelnen Unternehmens sein, das Ausmaß an Akzeptanz in seinem Umfeld merklich zu erhöhen."

Information:

Die Studie Die Studie "How Companies Influence Our Society:

Citizens' View" der Europäischen Kommission zum Download:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_363_en.pdf

Das deutschsprachige Fact Sheet mit den Zahlen für Österreich zum Download:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_363_fact_at_de.pdf

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Hermann Pamminger

CSR | European Affairs | Tourismuspolitik

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/ 53440 - 22527

E-Mail: hermann.pamminger @ casinos.at

Homepage: www.casinos.at