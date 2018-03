ORF SPORT + mit Live-Übertragungen des fünften AVL-Finalspiels SK Posojilnica Aich/Dob - Hypo Tirol

Am 24. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 24. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen des fünften Finalspiels der Austrian Volley League zwischen SK Posojilnica Aich/Dob und Hypo Tirol Volleyballteam um 20.15 Uhr, ein "Golfmagazin" um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Handball, Volleyball, Golf, Behindertensport, Motorsport und Basketball um 22.45 Uhr.

Das Hypo Tirol Volleyballteam hat am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung AVL-Titelverteidigung gemacht. Die Innsbrucker gewannen in der USI-Halle vor den Augen von Ski-Superstar Bode Miller das vierte Spiel der "Best-of-7"-Finalserie gegen SK Posojilnica Aich/Dob mit 3:1 (16:25, 25:21, 25:22, 25:23). Damit haben Kapitän Daniel Gavan und Co. bereits am Mittwoch in Bleiburg die Möglichkeit, den nächsten Meistertitel einzufahren. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Matthias Prohaska.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT + voll auf ihre Kosten. In dieser Ausgabe liefert ein spezieller Trainingskurs von TPI (Titleist Performance Institute) Tipps, wie man sich körperlich am besten auf das Golfspielen vorbereitet.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 23. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

