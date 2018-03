abalo revolutioniert mobile Onlinewerbung

Österreichisches Startup knackt mit "Plakat am Handy" heißes Thema Smartphone-Werbung. Erstmals entscheidet der Konsument sich aktiv dafür, Werbung zu sehen und wird dafür bezahlt.

Wien (OTS) - Das Wiener Startup-Unternehmen abalo Media hat ein weltweit einzigartiges Konzept zur mobilen Onlinewerbung entwickelt. Dieses wird die derzeit noch schwerfällige Smartphone-Werbung revolutionieren. Anfang Mai startet abalo in Österreich. Deutschland und weitere europäische Länder folgen noch 2013, die USA Anfang 2014. Erstmals wurde abalo heuer auf dem "Mobile World Congress" (MWC) in Barcelona präsentiert.

Smartphone-Werbung wird erwachsen

Smartphone-Werbung steckt derzeit noch in den Kinderschuhen, dementsprechend wird fieberhaft nach neuen Lösungen für das erwartete Milliarden-Dollar-Business gesucht. abalo besticht durch ein einfaches Konzept: Es nutzt den Sperrbildschirm (LockScreen) des Smartphones, der täglich durchschnittlich 35 Mal geöffnet wird. Das Handy bleibt dabei die ganze Zeit uneingeschränkt betriebsbereit. Für die auf seine Interessen abgestimmte Werbung erhält der Nutzer bares Geld und wird so zum bewussten, aktiven Konsumenten.

Das Plakat am Handy

"Wir bringen das Plakat, verbessert und interaktiv, auf das Smartphone", so Michael Mass, Mitgründer und einer der Geschäftsführer von abalo Media. "Es ist ganz einfach: Smartphone aufdrehen, Werbung sehen, Smartphone entsperren. Der Konsument erhält Werbung, die ihn interessiert und bekommt dafür bares Geld auf sein Konto - er vermietet quasi den Sperrbildschirm als Plakatwand. Der Werber kann so seine Zielgruppe exakt ansprechen, das war bisher nicht möglich." Pro Monat erhalten abalo Nutzer bis zu 15 Euro. Das ermöglicht etwa vielen Privatkunden ihren monatlichen Handyvertrag zu finanzieren.

(Inter)aktiver Werbekonsument

Mobile Werbung erfordert derzeit vom Konsumenten die Verwendung von Apps und Browsern oder das Lesen von SMS. Wie aus einer aktuellen Studie der Universität Wien und der Universität Bamberg (2013) hervorgeht, werden diese Formen von Werbung am Smartphone als störend erlebt. So lehnen 64,8 Prozent der Befragten beim Internetsurfen mit dem Handy Werbung auf Webseiten ab, 76,5 Prozent empfinden schon gelegentliche Werbe-SMS als störend. Auch aus Sicht der werbenden Unternehmen ist mobile Werbung oft wenig attraktiv, da sie weder zielgerichtet noch sinnvoll messbar ist.

abalo hingegen zeigt Werbung ganzseitig und hochwertig auf dem Sperrbildschirm. Der Konsument entscheidet sich mit seiner Anmeldung aktiv dafür, Werbung zu sehen. Voraussetzung ist ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android 2.2 oder höher. Dank der Angabe seiner demografischen Daten und Interessen kann die Werbung auf ihn abgestimmt werden. abalo ermöglicht zudem zeit- und ortsspezifisch zu werben sowie neue Formen des Dialogs mit dem Kunden bis zum Setzen von Kaufimpulsen vor dem Geschäft. Ein abalo Nutzer, der als Interesse "Mode" angegeben hat, könnte beispielsweise direkt vor dem Geschäft einer Modekette mit einem attraktiven Angebot oder Coupon überrascht werden. Eine Möglichkeit, die von 33,3 Prozent der Befragten befürwortet wird.

Testmarkt Österreich

Der weltweite Umsatz mit mobiler Onlinewerbung betrug 2012 laut eMarketer rund 8,41 Milliarden US Dollar, doppelt so viel wie im Jahr 2011. Bis 2016 prognostiziert das Researchunternehmen einen Anstieg auf rund 37 Milliarden US Dollar. In Österreich beträgt der Onlinewerbekuchen rund 110 Millionen Euro und soll sich bis 2015 auf rund 440 Millionen Euro vervierfachen (Focus Media Research).

Die Anzahl der Smartphone-Nutzer stieg 2012 weltweit auf rund 1,1 Milliarden, 2018 soll sie sich laut Ericsson Mobility Report auf 3,3 Milliarden verdreifachen. Derzeit hat das Betriebssystem Android laut Gartner einen Marktanteil von etwa 70 Prozent weltweit. Mit einer Mobiltelefondichte von 156% (69% der genutzten Handys sind Smartphones) ist Österreich ein idealer Testmarkt für abalo (RTR Telekom Monitor; Mobile Communications Report 2012).

Am Markteintritt in Deutschland wird bereits gearbeitet, weitere europäische Länder werden noch 2013, die USA Anfang 2014 folgen. Die Markteinführung in Österreich wird von einer Outdoor- und Radiokampagne, Guerillamarketing sowie einer Online- und Social Media-Kampagne begleitet. Bis Ende 2013 soll die österreichische abalo Community plangemäß rund 125.000, die europäische mehr als eine Million Nutzer zählen.

Über abalo Media:

abalo Media ist ein Startup-Unternehmen im Digital Media Bereich mit Sitz in Wien. Das österreichische Unternehmen wurde Anfang 2012 von drei IT- und Werbeunternehmern gegründet und hat seit November 2012 die am Frankfurter Aktienmarkt gelistete Deutsche Balaton AG als Finanzinvestor an Bord. abalo Media entwickelt neue, innovative Formen der mobilen Onlinewerbung und beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeiter/innen.

