Korun zu Muslime-Studie: Selbstbestimmtes Leben für Frauen fördern, Männerarbeit ausbauen

Junge aufgeschlossene Männer zu Bündnispartnern machen

Wien (OTS) - "Viele Ergebnisse der jüngsten Muslime-Studie zeigen einen sehr erfreulichen Trend: die Öffnung von muslimischen Communities vor allem bei der jüngeren Generation und eine rasche Modernisierung. Ich verstehe die ersten Ergebnisse der Studie als Auftrag an die Politik und die Gesamtgesellschaft, diesen Wandel zu unterstützen. Vor allem ist es unsere Aufgabe, ein selbstbestimmtes Leben für muslimische Frauen stärker zu forcieren. Dabei sollte aber gleichzeitig auch die Burschen- und Männerarbeit verstärkt werden, da die 'neue' bzw stärkere Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen auch familiäre Spannungen und Neudefinition von Geschlechterrollen bedeutet", kommentiert die Integrations- und Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun die ersten Ergebnisse der Studie.

"Wissend, dass es die Muslime nicht gibt: was wir als Gesellschaft gemeinsam verhindern müssen, ist, dass konservative muslimische Männer sich als Verlierer der Modernisierung von und durch Frauen begreifen. Es geht darum, in und mit vielen lebensnahen Projekten an einer neuen und positiven Vereinbarkeit von 'Männlichkeit', Religion und Modernität zu arbeiten. Die jungen muslimischen Männer, die diese Vereinbarkeit heute schon leben, sind dabei Bündnispartner und Wegbereiter. Intensivere Männer- und Burschenarbeit und Kooperationen mit Vereinen und der Glaubensgemeinschaft sind dabei sehr wichtig", so Korun. "Und last but not least geht es darum, Klischees und pauschale Schuldzuweisungen abzulegen. Auch hier sind die Leidtragenden dieser Klischees, Muslime und Musliminnen einzubeziehen und gemeinsam gegen Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen", schließt Korun.

