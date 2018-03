WIFI Wien gewinnt innovativen Gastvortragenden Dr. Tim Jones

Am 17.5.2013 hält Dr. Tim Jones im WIFI Wien seinen Innovationsvortrag zum Thema "The World in 2020+ foresight and insights - The Future Agenda".

Wien (OTS) - Am 17. Mai präsentiert die WIFI Wien Unternehmensberatung den Zukunfts- und Innovationsexperten Dr. Tim Jones. In seinem Vortrag "The World in 2020+ foresight and insights -The Future Agenda" wird er die Schlüsselerkenntnisse der Future Agenda (http://www.futureagenda.org/pg/cx/view#0) erläutern und danach in Workshops mit den Teilnehmern/-innen die größten Herausforderungen unseres Jahrzehnts diskutieren. Der Brite ist Gründer und Direktor der Future Agenda und rief 2009 das Future Agenda Project ins Leben, welches bis heute das weltweit erste globale und offene Programm für vorausdenkende Zukunftsfragen mit Weitblick ist. "Wer in der globalen Wirtschaft der Zukunft eine Rolle spielen möchte, sollte dieses Trendthema nicht verpassen. Wir sind stolz mit Dr. Jones einen wahren Vordenker als Gastvortragenden für das WIFI Wien gewonnen zu haben", sagt Mag. Alois Frank, Leiter der WIFI Wien Unternehmensberatung. Der Vortrag

abgehalten und findet im WIFI Wien am wko campus wien (Währinger Gürtel 97, 1180 Wien) statt.

Future Agenda

Dr. Tim Jones rief 2009 das Future Agenda Project (http://www.futureagenda.org/) ins Leben, welches bis heute das weltweit erste globale und offene Programm für vorausdenkende Zukunftsfragen mit Weitblick ist. Mehr als 2.000 Personen aus mehr als 25 Nationen haben die größten Herausforderungen unseres nächsten Jahrzehntes diskutiert. Die gesellschaftlichen Herausforderungen und potenzielle Lösungen dafür, werden auf einer Internet-Plattform offen zugänglich zur Verfügung gestellt. Diese Erkenntnisse sollen neue Ideen beleben und innovatives Wachstum fördern. Info:

WIFI Wien Unternehmensberatung

Die Unternehmensberatung des WIFI der Wirtschaftskammer Wien

Unterstützung und Hilfestellung bei unternehmerischen Entscheidungen zu Themen wie Strategie, Marketing, Finanzierung, Businessplan, Ökologie, Informationstechnologie u. v. m. Jungunternehmer/-innen -unter 3 Jahren Tätigkeit - werden mit bis zu 75% der Beratungskosten gefördert. Bei allen anderen Unternehmen sind Förderungen von bis zu 50% möglich. Ebenso gehört das Angebot von Förderveranstaltungen und Innovationsveranstaltungen für Wiener Unternehmen zu den Zielen der Unternehmensberatung des WIFI Wien. Info: www.wifiwien.at/ub

Vortrag von Dr. Tim Jones am 17. Mai 2013 im WIFI Wien

Der Vortrag mit anschließendem Workshop zum Thema "The World in 2020+ foresight and insights - The Future Agenda" wird von dem internationalen Experten Dr. Tim Jones am 17.5. (von 13.00 bis 18.00 Uhr) im WIFI Wien am wko campus wien (Währinger Gürtel 97, 1180 Wien) abgehalten. Vortragssprache ist Englisch. Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 120,-. Unternehmer/-innen bekommen Einblick in das Wirtschaftssystem der Zukunft und können neue Impulse für ihre persönlichen Innovations- und Wachstumsstrategien ableiten. Info:

