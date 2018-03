SOS Mitmensch: Proteste gegen realitätsfremde Einbürgerungshürden zeigen Wirkung

Ministerratsbeschluss der Einbürgerungsreform verschoben

Wien (OTS) - SOS Mitmensch zeigt sich erfreut darüber, dass der Ministerratsbeschluss über die Einbürgerungsreform verschoben wurde. "Der mehr als 1200-fache E-Mail-Weckruf an die Regierung vor der heutigen Ministerratssitzung hat Wirkung gezeigt. Dass die regierungsinternen Verhandlungen über den Abbau realitätsfremder Einbürgerungshürden weitergehen, ist ein Etappensieg, der die Chance auf eine faire Regelung öffnet. Diese Chance muss genutzt werden", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

In weniger als 48 Stunden hatten mehr als 1200 Menschen ein Schreiben an den Integrationsstaatsekretär verfasst. "Der Unmut über die unfaire und demokratieschädliche Einbürgerungsblockade ist groß. Staatsekretär Kurz ist gefordert, es nicht länger als politische Leistung anzusehen, hier aufgewachsenen Menschen, wie dem 22-jährigen Mario Keiber, die Staatsbürgerschaft zu verwehren. Derartige Blockaden sind das Gegenteil einer echten Integrationspolitik", so Pollak.

SOS Mitmensch verweist auf die zahlreichen offenen Baustellen im Staatsbürgerschaftsgesetz: So erhalten Kinder, die in Österreich geboren und deren Eltern längerfristig niedergelassen sind, nicht von Geburt an die Staatsbürgerschaft. NiedrigverdienerInnen, wie etwa ArbeiterInnen, Teilzeitbeschäftigte oder Menschen in Ausbildung, sind von der Staatsbürgerschaft gänzlich ausgeschlossen. Für sehr lange in Österreich ansässige Menschen gibt es keinen bedingungslosen Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft. Wartefristen und Verfahrenszeiten sind außerordentlich lang und die Gebühren für die Einbürgerung im europäischen Vergleich unverhältnismäßig hoch. Darüber hinaus werde mit Doppelstaatsbürgerschaften extrem restriktiv umgegangen. SOS Mitmensch-Sprecher Pollak betont, dass es nicht um ein Einbürgerungs-Wunschkonzert gehe, sondern um lebensnahe Bestimmungen, die die österreichische Demokratie stärken. Ein demokratischer Staat könne auf Dauer nicht funktionieren, wenn immer mehr Menschen aufgrund ihrer Herkunft von politischer Beteiligung ausgeschlossen sind, so Pollak.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Pollak

Tel.: 0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at