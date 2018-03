VP-Leeb: Traurig und bestürzend, wie im roten Wien mit dem Thema Bildung umgegangen wird

Wien (OTS) - "Die alljährlich aufflammenden SPÖ-internen Diskussionen zwischen Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und Bildungsministerin Schmied sind nur mehr als beschämend zu bezeichnen. Sie zeigen allerdings eines ganz deutlich auf: Wie wenig Stellenwert dem Thema Bildung in Wien tatsächlich eingeräumt wird, auch finanziell", so die Bildungssprecherin der ÖVP Wien, LAbg. Isabella Leeb.

Obwohl Wien allein im 3. Quartal 2012 11,5 Mio. Euro für städtische Eigenwerbung ausgegeben hat, sehen sich Brandsteidl und Stadtrat Oxonitsch außerstande, fehlende Dienstposten aus kommunalen Mitteln auszugleichen. Bei der Finanzierung von Lehrerdienstposten zeigt Wien mit dem Finger auf den Bund und meint, beim Unterricht an den Schulen ist immer noch der Bund zuständig.

"Den verantwortlichen Damen und Herren sei eines ganz deutlich gesagt, den betroffenen Schülern/innen und Eltern ist es herzlich egal, von wem die notwendigen Dienstposten bezahlt werden. Wenn die Stadt-SPÖ in Wien nicht in der Lage ist, mit dem Bund im Rahmen des Finanzausgleiches ordentlich zu verhandeln, dann wird Wien, wie andere Bundesländer auch, die restlichen benötigten Lehrer/innen aus dem eigenen Budget zu bezahlen haben. Alles andere wäre eine Bankrotterklärung der Wiener Bildungspolitik und geht zu Lasten der Zukunft unserer Stadt und ihrer Kinder", so Leeb abschließend.

