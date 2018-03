Samsung stellt neue Chip-on-Board LED-Packages mit hoher Lichtausbeute vor

Samsung Electronics Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter von innovativen Komponentenlösungen, stellt unter der Bezeichnung LC013/26/40B neue Chip-on-Board (COB) LED-Packages vor. Die neuen LEDs bieten eine hohe Lichtausbeute von 129lm/W und verfügen über eine kompakte lichtemittierende Oberfläche (Light Emitting Surface:

LES). Geeignet sind die neuen LEDs für leistungsstarke Beleuchtungen im Innen- und Außenbereich sowie für Anwendungen mit gerichtetem Licht (Spotbeleuchtung).

"Stolz präsentieren wir heute unsere COB-Package-Familie mit Leistungen von 13, 26 und 40W und einer Lichtausbeute von 129lm/W. Die LEDs basieren auf unserer erstklassigen Chip- und Phosphor-Technologie," sagt Jaap Schlejen, Senior Vice President, LED Lighting Sales and Marketing, Samsung Electronics. "Die neue COB-Familie wurde gemäß der Zhaga-Spezifikationen entwickelt und hat einen niedrigen thermischen Widerstand sowie eine damit verbundene erstklassige Wärmeableitung, wodurch eine höhere Effizienz und eine hohe Zuverlässigkeit erreicht werden.

Die LC026B erreicht eine Lichtausbeute von 129lm/W bei einem minimalen CRI von 80 (Color Rendering Index) und 5000K CCT (Correlated Color Temperature) und ist in den Versionen 2700K, 3000K und 4000K verfügbar. Durch den Einsatz von Chip-on-Board Technologie mit Metallkernleiterplatten und die kreisförmige Anordnung der LED-Chips bietet die neue COB-Familie eine herausragende Farbtongleichheit und Lichtqualität. Zugleich wird ein hoher Lichtstrom von bis zu 6.000lm in einem einzigen LED-Package erreicht.

Samsungs COB-Familie wird ab Mai verfügbar sein. Weitere Ergänzungen zum COB-Package-Angebot des Unternehmens werden zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres hinzukommen, um Kunden noch mehr Optionen anbieten zu können.

Die COB-Familie wird auf der LIGHTFAIR International 2013 zu sehen sein (Stand Nummer 2645). Ferner wird das Unternehmen andere LED-Packages sowie neue LEDs, Lampen und L-Tubes präsentieren. Die LightFair International findet vom 23. bis 25. April 2013 im Pennsylvania Convention Center in Philadelphia statt.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgeräte, Smartphones, PCs, Drucker, Kameras, Haushaltsgeräte, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 236.000 Menschen in 79 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über US$187,8 Mrd. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Über Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com/semiconductor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ujeong Jahnke Samsung Semiconductor Europe GmbH Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525 Email: ujeong.j @ samsung.com

