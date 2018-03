NÖ Landesjugendsingen im Auditorium Grafenegg

Wilfing: Mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche auf Bühnen des Landes

St. Pölten (OTS/NLK) - Jugend-Landesrat Mag. Karl Wilfing eröffnete gestern, 22. April, im Auditorium Grafenegg das erste Konzert des Landesjugendsingens 2013. Bei diesem Landesjugendsingen, das bis 25. April dauert, werden mehr als 2.600 Kinder und Jugendliche aus 98 niederösterreichischen Chören ihr Können unter Beweis stellen. Ergänzend dazu präsentieren sich in allen Bezirken Niederösterreichs die Jugendchöre in mehr als 30 Bezirksjugendsingen. "Mit dem NÖ Landesjugendsingen und den Bezirksjugendsingen sind mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche auf den Bühnen unseres Landes und damit im Blickpunkt einer breiten Öffentlichkeit", sagte Wilfing bei der Eröffnung.

Das niederösterreichische Landesjugendsingen ist ein Wertungssingen, das auch bundesweit im Drei-Jahresrhythmus ausgetragen wird. Erstmals steht in insgesamt zehn Konzerten das "Erlebnis Chorkonzert" im Vordergrund, darüber hinaus bewertet eine hochkarätige Fachjury, der auch die Sängerin Monika Ballwein angehört, die Chöre nach ihrem Auftritt. Teilnahmeberechtigt am Österreichischen Jugendsingen sind schulische und außerschulische Singkreise - bis acht Personen - und Chöre - ab acht Personen - bis zu einem Alter von 26 Jahren. Die besten NÖ Jugendchöre nehmen am Bundesjugendsingen teil, das von 21. bis 24. Juni 2013 in Kufstein stattfindet. Beim Bezirksjugendsingen gibt es keine Bewertung, es steht die Freude am Singen im Mittelpunkt. Dieses Programm ist durch das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Unterstützung des Landesschulrates alle drei Jahre umsetzbar.

