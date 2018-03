ORF Radio-Symphonieorchester Wien: Präsentation der Saison 2013/14

Wien (OTS) - Im ORF-RadioCafe wurde heute (23.4.) von ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon, RSO-Intendant Mag. Christian Scheib und Cornelius Meister, Chefdirigent und künstlerischer Leiter des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, das Programm der kommenden Saison präsentiert.

Auf dem Spielplan der Saison 2013/14 stehen 65 Konzerte - darunter 16 Ur- und fünf Erstaufführungen - und vier Opernproduktionen, darunter die Eröffnung der Salzburger Festspiele mit Harrison Birtwistles "Gawain". Mit zahlreichen Werken von Komponisten wie Walter Braunfels, Witold Lutoslawski, Arthur Honegger, Hans Rott, Alban Berg, Gustav Mahler, Igor Strawinsky, Jean Sibelius, Sergej Prokofjew, Richard Strauss und Arnold Schönberg verankert sich das RSO Wien im Repertoire des 20. Jahrhunderts. Die Gegenwart findet Ausdruck in der Musik von Elisabeth Schimana, Patrick Pulsinger, Thomas Amann, Peter Eötvös, Salvatore Sciarrino, Bernd Richard Deutsch, Johannes Maria Staud, Erin Gee, Krzysztof Penderecki, Jörg Widmann, Johanna Doderer, Reinhard Fuchs, Franz Hautzinger, Bernhard Lang, Hannes Löschel, Gerald Resch oder Gerhard E. Winkler.

ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon: "Das RSO Wien sieht einer neuen, spannenden und ereignisreichen Saison unter der Leitung unseres Chefdirigenten Cornelius Meister entgegen. Der Fokus der Saison 2013/14 liegt auf Österreich und führt das RSO Wien neben zahlreichen Schauplätzen zur Eröffnung der Wiener Festwochen und zu den Salzburger Festspielen. Insgesamt 16 Ur- und fünf Erstaufführungen -darunter viele Werke österreichischer Komponistinnen und Komponisten - stehen vor der musikalischen Umsetzung und zeugen von der künstlerischen Kraft des RSO Wien und der öffentlich-rechtlichen Wirksamkeit des exzellenten Programms. Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche und ereignisreiche Saison, in der das RSO Wien die Musiklandschaft national und international bereichern und das Publikum begeistern wird."

"Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien soll sich auch in der kommenden Saison durch einzigartige Programme und künstlerische Exzellenz auszeichnen. Konzerte und Opernaufführungen in Wien und auf Gastspielen, CD-Produktionen, aber auch eine stetige Ausweitung der Education-Angebote, öffentliche Proben für Mitglieder des Clubs 'Freundin des RSO' ein begeistertes Abo-Publikum: dafür und für vieles mehr soll das RSO auch in der Saison 13/14 stehen. Die Orchestermusiker/innen, die Administration und ich sind bereits mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison, auf die wir uns besonders freuen.", so Cornelius Meister, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des RSO.

RSO-Intendant Mag. Christian Scheib über die neue Saison: "Ur- und Erstaufführungen - sie zählen zu den Spezialitäten des RSO Wien und in der Saison 13/14 stehen solche Werke von internationalen Größen wie Harrison Birtwistle, Salvatore Sciarrino und Jörg Widmann auf dem Programm und natürlich ebensolche von österreichischen Komponistinnen und Komponisten wie Thomas Amann und Erin Gee, Elisabeth Schimana und Patrick Pulsinger; von Bernd Richard Deutsch, Johanna Doderer, Reinhard Fuchs, Hannes Löschel, Franz Hautzinger, Gerhard E. Winkler und vielen anderen. Aber selbstverständlich spielt das RSO neben Klassikern von Strawinsky und Schnittke, neben Mozart und Brahms, neben 'Hollywood' und 'Christmas' auch zeitgenössisches Repertoire, ohne dass es sich um Ur- oder Erstaufführungen handelt: von Luigi Nono und Witold Lutoslawski, von und mit Krzysztof Penderecki, von Olga Neuwirth und Johannes Maria Staud."

Das Orchester ist in der Saison 2013/14 mit drei Opernproduktionen - u.a. "The Rake's Progress" von Igor Strawinsky - im Theater an der Wien zu hören und spielt eigene Abonnementreihen im Musikverein Wien und im Wiener Konzerthaus. Hinzu kommen zahlreiche Konzerte in ganz Österreich und Sonderprojekte, wie zwei Konzerte im Rahmen der Salzburger Festspiele, das Konzert für Menschenrechte anlässlich der Ernennung von Krzysztof Penderecki zum Ehrenmitglied des Musikvereins für Steiermark, das schon traditionelle "Hollywood in Vienna"-Konzert zur Verleihung des Max Steiner Film Music Achievement Awards, die Eröffnung der Wiener Festwochen am Rathausplatz und anderes mehr.

RSO-Education-Programme auch in Salzburg und Graz

In der Saison 2013/14 baut das RSO sein Angebot an interaktiven Vermittlungsprojekten für Kinder und Jugendliche weiter aus. Zu den bereits bestehenden Angeboten "Von der Probe zum Konzert ins Radio", "Mitten im Orchester", dem "RSO Musiklabor" oder "Mein Instrument in seiner Stadt" kommt "my RSO probt" hinzu - ein Projekt, das Schüler/innen nun erstmals die Möglichkeit bietet, in der kommenden Saison nicht nur in Wien, sondern auch in Salzburg und Graz Proben des Orchesters zu besuchen. Weitere Beispiele für die gerne wahrgenommene Aufgabe der musikalischen Nachwuchspflege sind die Abschlusskonzerte der Dirigentenklassen von der Universität Wien und die Orchesterakademie. Das detaillierte Konzertprogramm der RSO-Saison 2013/14 ist abrufbar unter http://rso.orf.at.

