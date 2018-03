Einladung zur Pressekonferenz der Refugees in Wien am 24.4.2013 um 11 Uhr

Stand des Refugeeprotests - drohende Abschiebungen, - Ausweitung der Bewegung und neue Initiativen

Wien (OTS) - Während Teile der österreichischen Politik und Öffentlichkeit den Umzug ins Kloster als vermeintlich harmonisches Ende betrachten, droht zahlreichen der am Protest beteiligten Refugees die Abschiebung - vor allem nach Pakistan. Sowohl Flüchtlinge als auch namhafte DiplomatInnen und VertreterInnen humanitärer Organisationen weisen auf die sich von Jahr zu Jahr verschlimmernde Bedrohung des Lebens in allen Landesteilen durch Bürgerkrieg, Drohnenkrieg und Verfolgung seitens unterschiedlicher Akteur_innen hin. Dennoch arbeiten österreichische Behörden daran, die bilaterale Kooperation zur Abschiebung von Geflüchteten zu intensivieren: Kürzlich wurden mindestens 25 Pakistaner_innen aus den Bundesländern abgeschoben. Für 625 Personen, darunter Flüchtlinge aus dem Servitenkloster, haben die Behörden bei der pakistanischen Botschaf um Reisedokumente für Abschiebungen angesucht. Asylanträge pakistanischer Staatsbürger_innen werden fast durchgängig negativ beschieden. Das Innenministerium empfiehlt in Verkennung dortiger Realitäten "freiwillige Rückkehr" nach Pakistan.

"Ich spreche aus eigener Erfahrung über Pakistan, aber bin mir bewusst, dass Menschen aus Afrika, dem Kaukasus, dem Nahen Osten und aus Lateinamerika ebenso um ihre Menschenrechte kämpfen. Wir stehen solidarisch zusammen, weil wir wissen, dass die politischen Probleme und die Mechanismen von Macht und Ungleichheit überall die selben sind.", so Khan Adalat, einer der Refugeesprecher aus dem Servitenkloster.

Bei der Pressekonferenz wollen die Geflüchteten zu den drohenden Abschiebungen Stellung beziehen und der Behauptung einer angeblich "sicheren Rückkehr" ihr eigenes Expertenwissen über die Verhältnisse in ihren Herkunftsländern gegenüber stellen. Im Sinne der transnationalen Charakters der Protestbewegung wollen sie aufzeigen, dass die aktuelle Situation der Menschen im Servitenkloster Refugees aus vielen Regionen der Welt betrifft. Darüber hinaus soll, ausgehend von aktuellen politischen, kulturellen und universitären Initiativen, ein Ausblick auf künftige Perspektiven der Protestbewegung, die vielen verschiedene Beteiligten Sichtbarkeit geben soll, versucht werden.

Tagesordnung für Pressekonferenz am Mittwoch, 24.4.2013, ab 11 Uhr, im Servitenkloster

Sprecher: Shahjahan Khan, Mir Jahangir, Khan Adalat, Muhammad Numan, Erin Clifford, Salaheddine, di Tutu Bukasa, Zoraida Nieto.

Paul Gulda: Übergabe einer Beschreibung der Situation in Pakistan aus österreichischer NGO-Perspektive.

Moderation: Marissa Lôbo

Die Pressekonferenz findet in englischer Sprache statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Interviews mit Akteur_innen des Refugeeprotests.

I. Situation des Flüchtlingsprotests aus der Perspektive der Beteiligten knapp 2 Monate nach Auszug aus der Votivkirche -Lebensumstände im Servitenkloster, Verhaltens von Kirche und Caritas, aus Sicht der Flüchtlingsaktivisten

-"Stille Repression" durch Polizei und Behörden

II. Drohende Abschiebungen am Beispiel Pakistan

-Stattgefundene Abschiebungen von mindestens 25 pakistanischen Flüchtlingen aus den Bundesländern

-Ansuchen der österreichischen Behörden um 625 Reisedokumente, u.a. für Flüchtlinge aus dem Servitenkloster, bei der pakistanischen Botschaft für Abschiebungen / erzwungene Rückkehrmaßnahmen -Bemühen österreichischer Behörden um verschärfte bilaterale Kooperationen (z.B. Pakistan, Afghanistan) bei Abschiebungen

III. Wovor sind wir geflüchtet? Wohin können wir nicht zurück? -Die Kriegsgebiete Pakistan und Afghanistan aus der Sicht geflüchteter und österreichischer ExpertInnen

-Asylwesen als Flüchtlingsabwehr: Von unqualifizierten Übersetzungen und anderen Systemfehlern

IV. Ausschluss von Migrant_innen aus dem öffentlichen Raum.

Warum ist es wichtig, dass wir nach draußen gehen und Teil der Bewegung sind. (Erin Clifford)

V. Ausblick auf Aktivitäten und Zukunftsperspektiven -Ausbildungszugang für AsylwerberInnen: Warum kleine Schritte nicht genug sind

-Deutschkurse, Lehrveranstaltungen, Filmscreenings: Die Flüchtlingsprotestbewegung als Bildungsarbeit von unten

-Was wir von der österreichischen Öffentlichkeit und ihren prominenten RepräsentantInnen erwarten

-Statement: Die Bewegung ist nicht vorbeit (Salaheddine)

