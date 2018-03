ARBÖ macht wieder mit beim "Girls' Day"

Vorjähriger "Girls Day" animierte Mädchen aus Linz zur Lehre beim ARBÖ

Wien (OTS) - Der ARBÖ nimmt auch heuer wieder am "Girls' Day" teil. Am 25. April 2013 erhalten Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren die Gelegenheit, sich über den Beruf der Kfz-Technikerin zu informieren:

Eine wichtige Entscheidungshilfe hinsichtlich der weiteren Ausbildung oder der zukünftigen Berufswahl. Das zeigte auch der vorjährige "Girls' Day" beim ARBÖ OÖ: Ein Mädchen war derart begeistert, dass es beim ARBÖ Linz im Sommer die Lehre zur Kfz-Technikerin beginnen wird.

Haftete an der Kfz-Technik früher das "männliche Image", interessieren sich dafür mittlerweile immer mehr Mädchen und Frauen. Aktuell sind beim ARBÖ österreichweit sieben weibliche Technikerinnen beschäftigt, vom Lehrling bis zur Kfz-Meisterin. Ab dem Sommer auch Melanie Winklehner aus Linz, die beim vorjährigen "Girls' Day" von diesem Beruf so begeistert war, dass sie beim ARBÖ Linz die Lehre zur Kfz-Technikerin beginnen wird.

Interesse am heurigen "Girls' Day" beim ARBÖ zeigen Mädchen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol. Programm: Nach einem Rundgang durch die Prüfhalle und einem Blick in die Pannenautos, werden die Diagnosegeräte erklärt und ein Überblick über die verschiedenen Analysemöglichkeiten geboten. Anschließend folgt die Präsentation sicherer Arbeitskleidung mit Reflektoren. Danach helfen die Mädchen aktiv mit: Vom Radwechsel, über die Überprüfung der Bremsen bis zum Fahrrad-Check.

Folgende Prüfzentren des ARBÖ nehmen am "Girls' Day" teil:

Niederösterreich: Horn, Gänserndorf, Groß Siegharts, Traiskirchen, Krems, Stockerau und Neunkirchen. Oberösterreich: Attnang-Puchheim, Gmunden, Linz und Steyr Salzburg: Bischofshofen Tirol: Imst, Innsbruck, Kufstein, Landeck, Lienz, Telfs und Wörgl

Seit 12 Jahren findet der "Girls' Day" in Österreich statt. Die Idee dafür entstand aus dem seit 1993 jährlich in den USA durchgeführten "Take our daughters to work"-Tag, bei dem Schülerinnen ihre Eltern, Verwandten oder Bekannten an deren Arbeitsplatz besuchen konnten, um damit einen Einblick in deren berufliche Tätigkeit zu erhalten.

