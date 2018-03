VP-Ulm und FP-Kowarik: VP und FP befürchten Magistratsjustiz

Rasche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes erhofft

Wien (OTS) - "Wir haben gestern von unserem Recht als Opposition Gebrauch gemacht und eine Beschwerde gegen das Wiener Verwaltungsgerichtsgesetz beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Dieses Gesetz ist aus unserer Sicht verfassungswidrig und steht eindeutig im Widerspruch zu den Standards unabhängiger Gerichte", so LAbg. Wolfgang Ulm von der ÖVP und LAbg. Dietbert Kowarik von der FPÖ.

Per 1. Jänner 2014 wird in Wien ein eigenes Verwaltungsgericht geschaffen. Im Unterschied zu den anderen Bundesländern gibt es in Wien einen vierköpfigen Geschäftsverteilungsausschuss, in dem die Zuständigkeiten festgelegt werden - sprich, wer mit welchen Angelegenheiten betraut wird. Dieses Gremium wird vom politisch bestellten Präsidenten und seinem Vizepräsidenten beherrscht. Ersterer kann bei Stimmengleichstand mit einem Dirimierungsrecht die beiden anderen einfachen Richter überstimmen. In anderen Bundesländern bzw. im Bundesgesetz gibt es eine ungerade Zahl an Ausschussmitgliedern und die Anzahl der gewählten Mitglieder ist immer höher als jene der Amtsmitglieder. Eine unabhängige Gerichtsbarkeit gibt es nur, wo es eine unabhängige Geschäftsverteilung gibt. Nur eine feste Geschäftsverteilung schließt aus, dass Angelegenheiten willkürlich bestimmten Personen zur Erledigung zugewiesen werden.

Darüber hinaus kritisieren Ulm und Kowarik, dass das einzurichtende Verwaltungsgericht vielmehr als Präsidenten- und Rechtspflegergericht, denn als unabhängiges Gericht erscheint. Beide Oppositionspolitiker befürchten, dass die richterlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichtes nicht mehr die starke und unabhängige Stellung der Richter des UVS Wien (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien) haben. Während im UVS Wien ausschließlich unabhängige Richter zur Entscheidung berufen waren, ist nun in vielen Angelegenheiten eine Entscheidung durch Rechtspfleger vorgesehen, welche im Dienststand des Magistrats über Entscheidungen des Magistrats zu entscheiden haben.

Ulm und Kowarik: "In der vorgesehenen Form ist die Unabhängigkeit von der Politik nicht gewährleistet. Im Gegenteil, offenbar wollen die SPÖ bzw. der Magistrat nach wie vor einen Einfluss ausüben, der aufgrund der bundesweiten Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit klar unerwünscht ist. Entlarvend ist für uns, dass die Grünen mit der SPÖ gestimmt und einmal mehr ihre einstmalige Kontrollkompetenz am Altar der Koalition geopfert haben. Wir hoffen auf eine rasche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes noch vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes."

