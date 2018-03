Nach acht erfolgreichen Jahren wird Dr. Ludwig Bauer zum Jahresende 2013 die Tele München Gruppe verlassen

München (ots) - In der Zeit wurde nicht nur der Relaunch von TELE 5 in München, sondern vor allem der Auf- und Ausbau der ATV-Sender in Österreich erfolgreich umgesetzt.

Ludwig Bauer ist nach dem Kompletterwerb von ATV durch Herbert Kloibers TMG im Herbst 2007 nach Wien gewechselt, um Reichweiten, Werbeerlöse und Marken Awareness erheblich zu stärken. Mit neuen Formaten, stärkeren Nachrichtensendungen und Top- Sportsendungen hat Ludwig Bauer ATV zur Nummer Eins der privaten TV-Sender in Österreich entwickelt.

Ende 2011 wurde ATV2 als zweiter Sender gegründet. Nach nur 18 Monaten erreichte ATV2 in der werberelevanten Kernzeit regelmäßig hervorragende Quoten.

Ludwig Bauer: "Es waren Jahre voller Herausforderungen, doch es war unglaublich faszinierend, diese Sender voranzubringen. Die Gestaltungsfreiheit, die mir Herr Dr. Kloiber gegeben hat, die Sender TELE 5 und ATV neu zu positionieren und ATV2 zu starten, war einzigartig, die Akquisitionskraft der Tele München Gruppe außerordentlich beeindruckend. Mit der Unterstützung großartiger und kreativer Mitarbeiter ist es gelungen, diese Sender auf eine höhere Stufe zu bringen und sie als erfolgreiche Plattformen synergetisch mit anderen TMG Firmen zu vernetzen. Die Entscheidung, nach mehr als fünf Jahren in Österreich nach München zurückzukehren, ist für mich zwar aus persönlichen Gründen unverzichtbar, aber auch begleitet von Stolz auf das, was wir aufgebaut und erreicht haben."

Herbert G. Kloiber: "Ich bin Ludwig Bauer zu großem Dank verpflichtet. Unser österreichisches Fernsehengagement hat er mit enormem persönlichem Einsatz in turbulenten Zeiten erfolgreich geleitet und ausgebaut. Sein profundes Wissen, sowie seine überlegte und strategische Denk- und Handlungsweise haben die Position der ATV-Sender in den vergangenen fünf Jahren erheblich vorangebracht."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tmg.de

Rückfragen & Kontakt:

Henriette Gutmann

Leitung Marketing & Kommunikation, Tele München Gruppe

Tel. +49 (0)89 290 93-132, Email: henriette.gutmann @ tmg.de



Sandra Czuday

Marketing & Kommunikation, Tele München Gruppe

Tel. +49 (0)89 290 93-265, Email: sandra.czuday @ tmg.de