Novartis-Caritas Socialis-Partnerschaftstag 2013

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 16. April 2013, fand zum achten Mal der Community Partnership Day von Novartis und Caritas Socialis statt. 70 Novartis-MitarbeiterInnen schenkten chronisch kranken und hochbetagten Menschen einen Aktivitätstag, der sonst für diese Menschen nicht möglich wäre. Nur durch die ehrenamtliche Mitarbeit ist es möglich, dass Menschen mit Beeinträchtigungen Ausflüge machen, die sonst unerreichbar sind.

Auf den Spuren von Prinz Eugen

Eine Stunde Busfahrt entfernt: ein normalerweise unerreichbares Schloss Hof öffnete die Pforten für 27 Novartis-MitarbeiterInnen, 21 BewohnerInnen bzw. Tagesgäste und 7 BetreuerInnen der CS.

Auf der Suche nach Lemuren und Pandabären

Die zweite Ausflugsgruppe mit 33 Novartis-MitarbeiterInnen, 28 BewohnerInnen und 5 BetreuerInnen der Caritas Socialis erlebte einen tierischen Tag im Tiergarten Schönbrunn.

Frühling auf den Terrassen

Die "Daheimgebliebenen" im Pflegezentrum widmeten sich der Gartengestaltung. Blumenkisterln und -töpfen und auch Kräutertöpfe wurden gemeinsam gepflanzt.

Ausklang des Tages im "kleinen Sacher"

Der Community Partnership Day (CPD) klang mit "kleinem Braunen und Sachertorte" im Kleinen Sacher im CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg aus. Friedrich Sernetz (Country Head ComOps Austria Sandoz GmbH) und George Zarkalis (Country Head, Novartis Pharma GmbH) überreichten das Geschenk der AussendienstmitarbeiterInnen, die ebenfalls in das CPD Projekt eingebunden waren und zwei große Blumenstöcke für den Garten des CS Pflege- und Sozialzentrums Rennweg an Robert Oberndorfer (Geschäftsführer Caritas Socialis) und Barbara Schwarzmann (Pflegedienstleitung).

CSR - ein Gewinn für Novartis und Caritas Socialis

Die CSR Partnerschaft von Caritas Socialis und Novartis besteht seit acht Jahren. Eine Erfolgspartnerschaft, die jedes Jahr erneut ein Gewinn für beide Seiten ist.

Für chronisch kranke Menschen ist der CPD ein Highlight im Frühling, von dem sie nicht nur mit vielen Eindrücken und manche auch mit neuen Freundschaften nach Hause kommen, sondern auch hundemüde aber glücklich ins Bett fallen.

Für die MitarbeiterInnen der Novartis, ist der Konzerngründungstag ein Tag, der sie ebenfalls mit nachhaltigen Eindrücken nach Hause heimkehren lässt:

"Es war wunderschön, zu sehen, wie unendlich viel Freude wir den CS-Bewohnern mit unseren Ausflügen machen konnten - und selbst wenn der eine oder andere sich heute nicht mehr daran erinnern kann, hat ihre Begeisterung doch gezeigt, dass es bestens investierte Zeit war. Und auch wir von Novartis haben sicher enorm profitiert: einerseits weil wir die Chance hatten, viele KollegInnen einmal abseits des rein beruflichen Alltags kennenzulernen, andererseits weil wir auf zutiefst positive und berührende Weise Einblicke in die Lebenswelt Betroffener bekommen haben, was zumindest für mich eine echte Motivation für die tägliche Arbeit ist! Vielen Dank auch an die Mitarbeiter der CS, ohne die dieses tolle Projekt nicht möglich gewesen wäre... ich freu mich schon auf den nächsten CPD!"

"Wir sind sehr froh, einen Partner wie Novartis an unserer Seite zu haben und hoffen sehr, dass auch alle Novartis-MitarbeiterInnen diesen Tag genossen haben. Vielen herzlichen Dank im Namen der uns anvertrauten Menschen für Ihre großartige Unterstützung und wir freuen und schon jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!", so Robert Oberndorfer, Geschäftsführer der Caritas Socialis.

Rückfragen & Kontakt:

Sabina Dirnberger

CS Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (01) 717 53 - 3131

sabina.dirnberger @ cs.or.at