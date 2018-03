BZÖ-Widmann: Blockieren eines Behindertenparkplatzes ist ein No-Go!

Wien (OTS) - "Sollte sich das wirklich so abgespielt haben, dann ist das sehr unverfroren vom Staatssekretär und gehört ziemlich hart geahndet. So was geziemt sich einfach nicht - das ist ein absolutes No-Go. Das müsste ein guterzogener junger Mann doch wissen, dass man das nicht darf". Mit diesen Worten kommentiert BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann das angebliche Blockieren von zwei Behindertenparkplätzen durch Staatssekretär Kurz.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ