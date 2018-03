Vertriebskooperation KOSMO und AWI-Tankstellen

KOSMO liegt ab Mai in 14 Filialen von AWI auf

Wien (OTS) - KOSMO ist ab Anfang Mai in 14 ausgewählten Filialen der Diskont Bedienungstankstellen von AWI zu finden. Durch die hohe Frequenz an ehemaligen JugoslawInnen in diesen Filialen erhofft sich KOSMO eine noch größere Verbreitung in der bosnisch/kroatisch/serbischen Zielgruppe in Österreich: "Ich bin überzeugt, dass unsere LeserInnen sehr von der Kooperation mit AWI profitieren werden. Wir versuchen das Magazin KOSMO möglichst gezielt in die Lebensrealtität unserer LeserInnen zu bringen - und AWI ist traditionell eine von unseren LeserInnen stark genutzte Tankstellenkette", so Dejan Sudar, Herausgeber des Magazins KOSMO.

Das Magazin KOSMO informiert monatlich seit März 2009 die Zielgruppe der EinwandererInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien über aktuelle politische, wirtschaftliche und kulturelle Themen in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Dragomir Janjic

dragomir.janjic @ kosmo.at

Tel.: 01/235 05 72-11