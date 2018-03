Martina Schmied Bereichsdirektorin für Personal und Revision

Wien (OTS) - Eine der höchsten und wichtigsten administrativen Funktionen im Magistrat der Stadt Wien wurde neu besetzt: Dr.in Martina Schmied übernimmt die Leitung des Geschäftsbereiches Personal und Revision in der Magistratsdirektion. Sie tritt damit die Nachfolge des langjährigen Bereichsdirektors Dr. Roland Kassar an, der in den Ruhestand getreten ist. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte der neuen Bereichsdirektorin am Dienstag das von Bürgermeister Dr. Michael Häupl unterzeichnete Bestellungsdekret.

Der Bürgermeister dankte Roland Kassar für dessen Arbeit, die einen großen Bogen spannte von unzähligen, stets mit Respekt behandelten Einzelfällen bis zur strategischen Personalplanung, die dazu geführt hat, dass der Wiener Magistrat heute personell gut aufgestellt ist. Häupl zeigte sich überzeugt, dass auch die neue Bereichsdirektorin ihre Aufgabe "mit Bravour" meistern werde, und wünschte ihr dafür viel Glück.

Magistratsdirektor Dr. Hechtner bezeichnete den Posten der Bereichsdirektorin für Personal und Revision als eine Schlüsselfunktion im Magistrat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr Wissen und Engagement, ihre Kompetenz und Kreativität, seien der größte Wert, über den die Stadtverwaltung verfügt. Es gilt, dieses menschliche Potenzial optimal zu nutzen und zu entwickeln. Hechtner:

"Wir müssen Talente fördern und Chancen bieten, und wir müssen eine Unternehmenskultur der Leistungs- und Lernbereitschaft, der Wertschätzung und der Ächtung von Diskriminierung und Korruption in allen ihren Formen pflegen." Der Magistratsdirektor dankte dem scheidenden Bereichsdirektor Dr. Kassar für dessen jahrzehntelange hervorragende Leistungen sowie dem Chef der Internen Revision Dr. Paul Jauernig, der den Geschäftsbereich zuletzt interimistisch geführt hatte.

Dr.in Martina Schmied (52) ist promovierte Juristin, studierte aber auch Ethnologie und Arabistik. Sie arbeitete zunächst an der juridischen Fakultät der Universität Wien, leitete danach drei Jahre die Islamische Religionspädagogische Akademie und hatte die wissenschaftliche Leitung des "Frauenprojekts Traiskirchen", bevor sie 2004 zur Stadt Wien kam. In der neu gegründeten MA 17 (Integration und Diversität) baute sie den Bereich "Kinder-Jugend-Schule" auf, wechselte 2009 in die für Bildung und außerschulische Jugendbetreuung zuständige MA 13 und war dann zwei Jahre im Büro der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport Büroleiter-Stellvertreterin. 2011 wurde sie zur Leiterin der Magistratsabteilung 13 bestellt.

Ihr Vorgänger Dr. Roland Kassar (61) kann beinahe auf ein halbes Jahrhundert Dienstzeit bei der Stadt Wien zurückblicken. Er begann 1965 als Kanzleilehrling, absolvierte Matura und Jusstudium nebenberuflich und leitete ab 1990 die Personalabteilung. Seit 1993 war er Bereichsleiter in der Magistratsdirektion, seit 1997 Bereichsdirektor für Personal und Revision.

Zum Amtsantritt der neuen Bereichsdirektorin und zur Verabschiedung ihres Vorgängers waren zahlreiche Mitglieder der Wiener Stadtregierung sowie leitende MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung in den Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses gekommen. Den Dank und die Glückwünsche der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten überbrachte deren Vorsitzender Christian Meidlinger, der auch auf das bevorstehende Projekt der Besoldungsreform hinwies.

o Pressebilder: www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=22716 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=22712

(Schluss) ger

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Rudolf Gerlich

Magistratsdirektion

Telefon: 01 4000-75151

E-Mail: rudolf.gerlich @ wien.gv.at