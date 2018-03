1. Juni 2013: Österreichs Spielwaren-Fachhandel feiert den Internationalen Kindertag

Buntes Programm in zahlreichen Spielwarengeschäften in ganz Österreich - Kindertag soll gleichwertig neben Muttertag und Vatertag bestehen

Wien (OTS/PWK250) - Am Samstag, 1. Juni 2013, wird in ganz Österreich gespielt. Anlässlich des Internationalen Kindertages laden mehr als 100 Spielwaren-Fachgeschäfte in allen neun Bundesländern zu einem bunten Programm ein. "Hinkommen und mitmachen" lautet das Motto - von Geschicklichkeitsspielen bis zur Autorennbahn, vom Puppenstyling bis zum Lerncomputer wird alles vertreten sein, was Kinderaugen zum Leuchten bringt.

"So wie es einen Muttertag und Vatertag gibt, soll künftig auch der Kindertag etwas ganz Selbstverständliches sein", betont Johannes Schüssler, Vorsitzender des Fachausschusses Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Auf seine Initiative wurde die breit angelegte Kindertags-Aktion ins Leben gerufen. "Wir wollen damit auch die Kompetenz des Spielwaren-Fachhandels unterstreichen, der mit Beratung, Service und echten Einkaufserlebnissen das elektronische Shoppen am Computer nach wie vor bei weitem toppt", so Schüssler.

Je nach lokalen Gegebenheiten werden die teilnehmenden Händler ihren Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten. Outdoor wird es Diabolo, Dosenwerfen und Federball-Stationen geben, indoor locken die neuesten Brettspiele, Puzzles, Puppen und Plüschtiere. Und mancherorts sind zudem Gewinnspiele, Musik, Clown-Auftritte und vieles mehr geplant. Luftballons und bunte Dekoration sorgen überall für Festtags-Stimmung. Über das jeweilige Programm im Einzelnen informiert man sich am besten direkt beim Spielwarenfachhändler seines Vertrauens, die Liste der teilnehmenden Geschäfte ist auf der Internet-Seite der Wirtschaftskammer Österreich verfügbar.

Der Kindertag, in manchen Ländern schon seit Jahren gefeiert, soll künftig auch in Österreich in allen Kalendern vorgemerkt werden, wünscht sich Spielwaren-Branchensprecher Schüssler. Dass gerade die Spielzeug-Fachhändler Vorreiter dieser Initiative sind, sei sehr naheliegend: "Spielen ist ein zentrales Thema im Leben der Kinder und verbindet in besonderem Maße Lebensfreude und gesunde Persönlichkeitsentwicklung.

Informationen zum Internationalen Kindertag und den Aktivitäten des Spielwaren-Fachhandels erhalten Sie auch auf http://wko.at/kindertag. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesgremium Papier- und Spielwarenhandel

Mag. Martina Ertler, MLS

Tel.: 05 90 900 - 3320

E-Mail: papier.spiel @ wko.at

Internet: http://www.papierundspiel.at , http://wko.at/kindertag



PR-Büro Halik

Tel.: 02266/67477

E-Mail: office @ halik.at

Internet: http://www.halik.at