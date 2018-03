Schülerunion ad BMUKK: Politische Bildung braucht ein eigenes Unterrichtsfach

Politische Bildung darf keine Nebensache sein

Wien (OTS) - Das BMUKK startet heute die Initiative Aktionstage Poltische Bildung mit österreichweiten Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen zum Thema. Bundesobmann der Schülerunion Daniel Perschy ist das zu wenig: "Aktionstage zum Thema Politische Bildung sind natürlich begrüßenswert aber keinesfalls ausreichend. Das Thema braucht unbedingt ein eigenes Fach und darf nicht länger nebensächlich sein. Österreichs Schüler dürfen ab 16 Jahren wählen, auf diese Verantwortung muss man vorbereitet werden. Hierfür ist in jedem Fall die Schule zuständig. Daher fordern wir die Einführung des Pflichtfachs Politische Bildung ab der 7.Schulstufe."

In den vergangenen Monaten tourte die Schülerunion im Rahmen von Schülerwerkstätten durch ganz Österreich und erarbeitete gemeinsam mit Schülern in jedem Bundesland Ideen zur Verbesserung des Schulsystems. "In diesem Rahmen wurde auch von Seiten der Schüler ein klarer Wunsch nach einem eigenen Pflichtfach Politische Bildung geäußert. Begonnen werden soll mit der Vermittlung von Faktenwissen über den Aufbau und die Funktionsweise von unterschiedlichen politischen Systemen mit Schwerpunkt auf demokratische Systeme. Dies ermöglicht in den darauffolgenden Unterrichtsjahren, dass der Unterricht eine Diskussionsplattform wird, die Platz für kritische und sachliche Auseinandersetzung mit dem tagespolitischen Geschehen bietet. Politischer Bildung muss im Unterrichtsalltag endlich ein angemessener Stellenwert zugestanden werden."

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Schülerunion, Nina Londer, 0664/1841228, nina.londer @ schuelerunion.at