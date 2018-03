Pirker: Weniger Behördengänge bei öffentlichen Urkunden

EU-Kommission macht Gesetzesvorschlag zur leichteren Bestätigung der Echtheit von öffentlichen Urkunden

Brüssel, 23. April 2013 (OTS) "Die Abschaffung von unnötigem Verwaltungsaufwand und zeitaufwendigen Behördengängen zur Bestätigung der Echtheit von öffentlichen Urkunden war längst überfällig", so Hubert Pirker, Justizsprecher der ÖVP im EU-Parlament zum morgen von der EU-Kommission erwarteten Gesetzes-Vorschlag. "Immerhin leben, arbeiten und studieren etwa 12

Millionen EU-Bürger in einem EU-Mitgliedsland, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Dies stellt sie oft vor Hindernisse bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Wir wollen, dass die Bürger Tag für Tag spüren, dass die EU ein gemeinsamer Rechtsraum ist", so der EU-Abgeordnete. ****

Wenn sich ein EU-Bürger etwa in einem anderen EU-Mitgliedsland niederlassen will, muss er oder sie Behördengänge auf sich nehmen, bei denen die Vorlage öffentlicher beglaubigter Dokumente wie Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde notwendig ist. "Das wird nun erleichtert. Der neue Vorschlag sieht vor, dass für die Vorlage bestimmter Dokumente keine teuren und zeitaufwendigen Beglaubigungsverfahren durch Gerichte oder Notare mehr notwendig sind", so Pirker. Mit einem einheitlichen mehrsprachigen Standardformular soll die Echtheit schneller, unbürokratischer und günstiger nachgewiesen werden. Dieses Standardformular soll es für Geburts-, Sterbe-und Heiratsurkunden sowie für eingetragene Partnerschaften und Vertretungsberechtigung für Firmen geben.

Pirker betont, dass der Kommissionsvorschlag nicht die rechtliche Anerkennung der Personenurkunden umfasst, wie es ursprünglich von Kommissarin Viviane Reding vorgesehen war. "Mitgliedstaaten werden nicht dazu gezwungen, öffentliche Urkunden anzuerkennen, die im Widerspruch zu nationalen Gesetzen stehen. Es geht hier lediglich um eine Vereinfachung bei der Bestätigung der Echtheit solcher Dokumente", so Pirker abschließend.

