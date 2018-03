FPÖ-Kickl: Volksbegehren-Flopp hat zwei Ursachen

Volksbegehren in aktueller Form ist Auslaufmodell und kommunikative Eigenfehler der Betreiber

Wien (OTS) - "Für die mehr als mageren Ergebnisse der beiden Volksbegehren gibt es zwei Hauptgründe: Erstens haben SPÖ und ÖVP dieses Instrument in der bestehenden Form dadurch ramponiert, dass alle Bürgeranliegen der Vergangenheit im Parlament eine Beerdigung erster Klasse erfahren haben. Und Zweitens haben die Betreiber eine ganze Reihe an kommunikativen Eigenfehlern fabriziert", analysierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Daraus ergebe sich, dass endlich eine Systemumstellung bei Volksbegehren erfolgen müsse. Und zwar so, dass bei Erreichen einer bestimmten Unterschriftenanzahl die Forderungen des Begehrens einer Volksabstimmung zugeführt werden müssten, deren Ausgang verbindlich zu sein habe, so Kickl. "Diese Systemumstellung und Aufwertung kann als Initialzündung nur von Regierungsseite kommen, wenn der Bundeskanzler Strache heißt", sagte Kickl und verwies einmal mehr auf das freiheitliche Paket zur direkten Demokratie, das es der Bevölkerung von sich aus ermögliche Gesetzesinitiativen durchzubringen.

Ein weiterer Grund für das völlige Versagen der beiden Volksbegehren ortet Kickl in der Unfähigkeit der Betreiber. So hätten die politischen Auslaufmodelle Voggenhuber und Co. nichts aus dem Flop von Genossen Androsch gelernt und wieder eine elendslange nicht kommunizierbare Forderungsliste, statt eines einfachen Forderungspunktes zur Unterstützung aufgelegt. "Das zeigt, dass die selbsternannten Hoffnungsträger der politischen Erneuerung in Österreich trotz vieler, vieler Jahre in der Politik, die einfachsten Grundsätze nicht verstanden haben", so Kickl.

"Herr Alm hat lernen und erfahren dürfen, dass die Kirche mit ihren Werten und Traditionen in Österreich viel tiefer und positiver im Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist, als es den zerstörerischen Kräften einer linken Möchtegern-Aufklärung lieb ist", so Kickl. "Statt eines Nudelsiebs hat Alm jetzt den sprichwörtlichen Scherm auf", sagte Kickl, der den selbsternannten religions-kritischen Fortschrittskräften attestierte, am Nerv der Bevölkerung vorbei-begehrt zu haben.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at