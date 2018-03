Twitterlist: APA-OTS präsentiert "Trending Topics" für Österreich

Die Themen der Top-Twitterer auf einen Blick - Neue Tagcloud visualisiert, worüber Österreich diskutiert

Wien (OTS) - Die twitterlist (http://twitterlist.ots.at) von APA-OTS bietet eine kompakte Übersicht prominenter österreichischer Twitterer aus den Bereichen Medien/Journalismus sowie Politik und Organisationen. Diese wurde nun um das neue Feature "Trending Topics" erweitert. Über eine Tagcloud erfährt der User auf einen Blick, worüber die Mitglieder der OTS-twitterlist und damit die stärksten Twitterer aus Journalismus, Politik und weiteren Bereichen aktuell diskutieren.

Die Trending Topics werden für die gesamte Liste und zusätzlich für die einzelnen Kategorien errechnet. Der Klick auf einen Hashtag führt zur Übersicht mit allen Tweets zum betreffenden Thema. "Die Tagcloud macht deutlich, was die österreichische Twittersphäre bewegt", erklärt Karin Thiller, Geschäftsführerin von APA-OTS. "Wir freuen uns sehr, Trending Topics als Erster in Österreich anbieten zu können." Im Zuge dieser Neuerung wurde die twitterlist auch in ein ansprechendes Design eingebettet sowie für mobile Endgeräte optimiert.

Über die OTS-twitterlist

Die Reihung innerhalb der Kategorien (Journalistinnen und Journalisten, Medien/Redaktionen, Politik, Organisationen/Initiativen, weitere Influencer) erfolgt nach Anzahl der Follower und wird täglich aktualisiert. Eine praktische Suchfunktion erleichtert die Recherche innerhalb der OTS-twitterlist; per Webformular können User die Liste um sinnvolle Vorschläge ergänzen. Die Auswahl der Personen und Accounts erfolgt redaktionell in Zusammenarbeit zwischen APA-OTS sowie dem Team von meinparlament.at und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Über APA-OTS

APA-OTS Originaltext-Service GmbH ist der größte Verbreitungsservice für Presseaussendungen in Österreich. Die 100-prozentige Tochter der APA - Austria Presse Agentur verbreitet über die Kanäle der APA PR-Materialien im Originalwortlaut unter inhaltlicher Verantwortung des Aussenders an Empfänger im In- und Ausland: an Redaktionen, Medien, Meinungsbildner, interessierte Öffentlichkeiten, Pressestellen und Internetservices. Alle OTS-Aussendungen werden auf www.ots.at publiziert und sind dort auch im Archiv gespeichert.

