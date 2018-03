Töchtertag 2013: Fototermin Wiener Berufsrettung "Töchter der Stadt lernen Leben retten"

Fototermin in der Zentrale mit dem Wiener Rettungshubschrauber und dem Katastrophen-Zug

Wien (OTS) - Am kommenden Donnerstag, dem 25. April findet der Wiener Töchtertag 2013 statt. Zahlreiche Organisationen und Unternehmen der Stadt unterstützen diese Initiative, darunter auch die Wiener Berufsrettung. Über 80 Mädchen haben sich gemeldet, um Erste-Hilfe Maßnahmen zu trainieren und die verschiedenen Berufsbilder einer Rettungsorganisation kennen zu lernen. Ziel ist es, abseits von Rollenklischees neue Berufswege zu erforschen und auszuprobieren.

"Die Wiener Berufsrettung zählt mit über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 161.000 jährlichen Einsätzen zu den wesentlichen Säulen des Wiener Gesundheitssystems. Wir wollen den Teilnehmerinnen bereits in jungen Jahren diese für die Sicherheit der Wiener Bevölkerung sehr wichtigen Berufe näher bringen und sie dafür begeistern!", betont der Leiter der Wiener Berufsrettung, Rainer Gottwald. Highlight des Programms sind neben Erste-Hilfe Übungen auch die Besichtigung des Katastrophen-Zugs und die Landung des Wiener Rettungshubschraubers C-9 am Dach der Zentrale in der Radetzkystraße 1.

Der Wiener Töchtertag findet heuer am 25. April 2013 zum 12. Mal statt. Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren begleiten entweder ihre Mutter oder ihren Vater an deren Arbeitsplatz oder suchen sich ein Unternehmen aus, dessen Tätigkeit und Schwerpunkte sie interessiert. In den vergangenen elf Jahren haben rund 26.000 Mädchen beim Wiener Töchtertag die Chance genutzt, sich abseits von Rollenklischees über ihre berufliche Zukunft Gedanken zu machen. An die 500 Unternehmen haben sich bisher an dem Töchtertag beteiligt.

