Bundesheer: Girls' Day 2013 am 25. April in sieben Kasernen

Wien (OTS/BMLVS) - Am 25. April 2013 beteiligt sich das Bundesheer bereits zum achten Mal am Girls' Day. In sieben Kasernen können junge Mädchen in den Alltag von Soldatinnen und Soldaten einblicken. Interessentinnen erwartet ein vielfältiges Angebot. Im Rahmen von Leistungsschauen wird ihnen das Berufsbild der Soldatin mit seinen vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten gezeigt.

Soldatinnen berichten über ihre Erfahrungen. Der Arbeitgeber Bundesheer stellt sich vor. Interessierte können sich Tipps holen, welche militärische Karriere für sie in Frage kommt. Die Soldatinnen und Soldaten präsentieren unter anderem ihre Ausrüstung und ihre Bekleidung. Die Interessentinnen können Kasernen und Unterkünfte besichtigen. Darüber hinaus wird es Exerzierdienstvorführungen geben. Alle Frauen der Geburtsjahrgänge 1993 bis 1996 wurden in einem persönlichen Schreiben zu den Veranstaltungen des Bundesheeres am 25. April eingeladen. Im Jahr 2012 haben sich 34 Ressorts und Dienststellen des Bundes am Girls' Day beteiligt, rund 45 Prozent aller Teilnehmerinnen haben die Veranstaltungen des Bundesheeres besucht.

Der Girls' Day findet in der Bolfras-Kaserne in Mistelbach, am Fliegerhorst Vogler in Linz/Hörsching, in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim, der Standschützen-Kaserne in Innsbruck-Kranebitten, am Truppenübungsplatz in Hochfilzen, in der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt sowie in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß statt.

Anmeldungen unter www.bundesheer.at.

371 Frauen sind derzeit im Österreichischen Bundesheer Soldatinnen. Seit 1998 haben Frauen die Möglichkeit, Karriere beim Heer zu machen, ob als Panzerfahrerin, Kompaniekommandantin oder Militärärztin. Bei gleicher Bezahlung stehen Frauen die gleichen Karrieremöglichkeiten offen wie ihren männlichen Kameraden.

