Haimbuchner: "Wahlkampf auf dem Rücken der Kinder beenden!"

Kurz und Schmied sollen endlich den Status des ao. Schülers abschaffen und Förderklassen einrichten

Linz (OTS) - Nach Ansicht von FP-Landesparteiobmann, LR Dr. Manfred Haimbuchner sei die nahende Nationalratswahl bemerkbar: "Statt ordentlich in der Regierung zu arbeiten, beherrscht Wahlkampfrhetorik die Innenpolitik. So auch im Bereich Bildung und Integration. Hier werden die Wortgefechte auf dem Rücken der Kinder ausgetragen", kritisiert Haimbuchner, dass sich VP-Integrationsstaatssekretär Kurz und SP-Bildungsministerin Schmied "noch immer auf kein Reformkonzept für die außerordentlichen Schüler einigen können. Dieses Wahlkampfgetue verschleppt notwendige Reformen." ****

Geht es nach den Plänen von SP-Unterrichtsministerin Schmied, sollen eigene Deutschklassen erst ab einer größeren Anzahl von Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse eingerichtet werden. "Die genaue Zahl nennt Schmied nicht. Und VP-Staatssekretär Kurz fordert konkrete Bestimmungen ein. Das sind Scheingefechte", so Haimbuchner. Tatsache sei, dass die Einrichtung von eigenen Deutschklassen - also Förderklassen - ohnehin meist in den Ballungsräumen notwendig wären. "Dort stellt sich die Frage nach Obergrenzen nicht", ist diese Debatte für den FP-Landeschef "eine reine Verzögerungstaktik, um das Thema für die Nationalratswahl im Herbst köcheln zu lassen."

Für Haimbuchner beweist dieser Streit erneut die Dringlichkeit einer Verländerung im Bildungsbereich. "Dann könnten in Oberösterreich für die über 5.000 außerordentlichen Schüler eigene Förderklassen geschaffen werden. Damit wäre auch der Status des außerordentlichen Schülers aufgehoben. Das würde dann fernab von ideologischen Grabenkämpfen in Wien machbar sein", bekräftigt der FP-Landesparteiobmann abschließend. (schluss) bt

