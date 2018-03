Edenred und seine KundInnen bieten regelmäßige Hilfe für Familien in Not

46.000 Euro wurden seit 2006 dank jährlichen Gutscheinspenden gesammelt

Wien (OTS) - Seit 2006 organisiert Edenred regelmäßig einen Spendenaufruf im Rahmen der Individuellen Spontanhilfe des Österreichischen Roten Kreuzes. Edenred rundet jedes Jahr die gespendeten Beträge auf. Auch heuer nutzten unter der Schirmherrschaft von Barbara Stöckl mehr als 120.000 GutscheinempfängerInnen die Gelegenheit zu helfen und spendeten ihre Edenred Gutscheine (Ticket Restaurant(R), Ticket Service(R) und Ticket Compliments(R) Universal und Ticket Junior(R) Gutscheine). 6.000 Euro kommen so dieses Jahr hilfsbedürftigen Familien in Österreich zugute.

"Mit der Spontanhilfe des Roten Kreuzes helfen wir, unmittelbare Not zu lindern, wo das soziale Netz nicht hält. Am häufigsten von Armut betroffen sind alleinerziehende Mütter, ältere Menschen und von Arbeitslosigkeit betroffene Familien sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Armut bedeutet immer auch einen Mangel an Möglichkeiten. Wer arm ist, hat ein geringeres Einkommen, schlechtere Bildungs- und Aufstiegschancen, ist häufiger krank und hat eine geringere Lebenserwartung", so Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Ursula Würzl, Geschäftsführerin von Edenred in Österreich: "Mit unserem Spendenaufruf geben wir unseren KundInnen eine einfache Möglichkeit Familien in Not schnell und unbürokratisch zu helfen. Jede einzelne Spende ist wertvoll und leistet einen wichtigen Beitrag." Mit den Spenden können unbezahlte Stromrechnungen, Heizkosten, Mieten oder auch dringend benötigte Medikamente für notleidende Familien gezahlt werden.

Edenred, Erfinder des Ticket Restaurant(R) und Weltmarktführer im Bereich Prepaid-Services für Unternehmen, entwickelt Lösungen, die den Mitarbeitern das Leben erleichtern und die Effizienz der Organisationen steigern. Das umfassende Leistungsspektrum stellt sicher, dass Zuwendungen einem bestimmten Zweck dienen. Zu den angebotenen Lösungen gehören:

Vorteile für Mitarbeiter (Ticket Restaurant(R), Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers etc.)

Kostenmanagement (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom etc.)

Prämienlösungen und Incentives (Ticket Compliments, Ticket Kadéos etc.)

Das Unternehmen unterstützt auch öffentliche Leistungsträger bei der zielgerichteten Verteilung der Fördermittel.

Edenred ist an der Pariser Börse notiert. Mit knapp 610.000 Kunden in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor, 1,3 Millionen Akzeptanzpartnern und 38 Millionen Nutzern beschäftigt das Unternehmen rund 6.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. 2012 erwirtschaftete Edenred ein Ausgabenvolumen von 16,7 Milliarden Euro, 61 Prozent davon in Schwellenländern.

Ticket Restaurant(R) und alle Bezeichnungen für die von Edenred angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum von Edenred.

