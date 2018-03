AVISO: JTI feiert Weltpremiere in Wien - Einladung zur Medienpräsention am 25.4./18 Uhr

Wien (OTS) - Die Zukunft des Tabakgenusses - ein globaler Trend nimmt seinen Anfang in Wien. JTI hat sich entschieden eine völlig neue Art Tabak zu genießen, die in der High Tech- und Design-Metropole San Francisco entwickelt wurde, weltweit erstmals in Österreich auf den Markt zu bringen. Wir laden Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich ein zur MEDIENPRÄSENTATION.

JTI feiert Weltpremiere in Wien - Einladung zur Medienpräsention



Präsentation: Hagen von Wedel, General Manager JTI/Austria Tabak

Moderation: Bianca Schwarzjirg



Begleitet von: DJ Herr Hermes, VJ Duo Luma.Launisch und Flying

Dinner by Motto Catering



FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT.



Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung per E-Mail an

premiere @ tobaccoinnovation.at



Datum: 25.4.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Kunsthalle Wien, project space Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Walter Sattlberger

JTI Austria GmbH

Head of Corporate Affairs & Communications

Tel: +43 1 31342 1905

e-mail: walter.sattlberger @ jti.com