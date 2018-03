Werbewirtschaft: Österreicher Markus Deutsch zum EASA-Vizepräsident gewählt

Heimische Kommunikationsbranche damit erstmals für 2 Jahre an der Spitze des europäischen Werberates - "Kampf gegen Werbeverbote in Europa hat kein Ablaufdatum"

Wien (OTS/PWK249) - Der Europäische Werberat hat Markus Deutsch, Geschäftsführer des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ),bei der Generalversammlung in Mailand erstmals für zwei Jahre als Vizepräsident gewählt. Die European Advertising Standard Alliance (EASA) vertritt als Dachorganisation 25 europäische Werberäte, 15 internationale Kommunikations- und Medienverbände und ist die zentrale europäische Institution zur Selbstregulierung der Werbewirtschaft. Gemeinsam mit Deutsch wurden Präsident Guy Parker (Britischer Werberat, ASA) und Vizepräsident Dominik Lyle (Europäischer Werbeagenturverband, EACA) in ihre EASA-Funktionen gewählt.

Deutsch bedankte sich für die breite Unterstützung: "Ich freue mich, diese wichtige Aufgabe ausüben zu dürfen und verspreche für die Zukunft volles Engagement und vollen Elan." Als Hauptfokus sieht er die Stärkung international verbindlicher Selbstregulierung, die Zusammenarbeit in Zentral- und Osteuropa und für wirtschaftsorientierte Brüsseler Regelungen: "Der Kampf gegen behördliche Werbeverbote und Werbebeschränkungen in Europa hat kein Ablaufdatum."

Der heimischen Kommunikationsbranche ist es mit dem Österreichischen Werberat bei der Umsetzung der EU-Mediendienste-Richtlinie (AVMS) gelungen, in engem Kontakt zum Bundeskanzleramt, das nationale System der Selbstregulierung der Werbewirtschaft im KommAustria-Gesetz zu verankern." Das wurde auch in Brüssel wahrgenommen. Die Mitwirkung an der Spitze in diesem europäischen Werbenetzwerk der EASA ist ein wichtiger Meilenstein unserer internationalen Profilierung und Anerkennung, so Neo-Vizepräsident Deutsch: "Gerade in für die Werbewirtschaft und die Medien schwierigen konjunkturellen Zeiten, sowie angesichts der häufig sehr emotional geführten Diskussion und der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung um Kinder- und Jugendschutz, bzw. verantwortungsvolle Werbung für Lebensmittel und alkoholische Getränke ist es wichtig, Dialog und Kooperationen in Europa zu intensivieren. Selbstregulierung in der Werbung baut Brücken, wo andere Gräben aufreißen."

Das Thema "Advertising Self-Regulation in Europe and beyond" stand auch im Mittelpunkt des zweitägigen EASA-Kongresses, der am 18. und 19. April 2013 in Mailand abgehalten wurde, an dem auch hochrangige Vertreter der internationalen Wirtschaft (Facebook, Radiotelevisione Italiana Social TV) teilnahmen.

In nächster Zukunft geht es in erster Linie darum, die Herausforderungen zu bewältigen, die für Marktkommunikation im Zuge der aktuellen EU-Verhandlungen die Neuregelung des Datenschutzes ins Zentrum rücken. "Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass Brüssel die Anliegen der EASA in den Bereichen Digital, Online-Werbung und Social Media wirklich ernst nimmt", so Deutsch: "Wir werden künftig stärker an wirtschafts- und konsumentenpolitischen Zielen von Kommission und EU-Parlament mitwirken. Die EASA verfolgt dazu eine aktive Strategie." (JR)

