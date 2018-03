GPA-djp-Proyer: Vermutlich Lohn- und Sozialdumping bei Dayli

Gebietskrankenkassen sollen prüfen, ob für Neuanstellungen der Handelskollektivvertrag angewendet wird

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Auseinandersetzung um die unserer Rechtsmeinung nach klar widerrechtliche Sonntagsöffnung einzelner Filialen der Drogeriekette Dayli geht in die nächste Runde", berichtet der stv. Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Karl Proyer. Mittlerweile sind in mehreren Bundesländern Filialen am Sonntag geöffnet und an allen Standorten erfolgten mehrfach Anzeigen. ++++

"Dass die Unternehmensführung plant, dieses Konzept auf ganz Österreich auszuweiten und angekündigt hat, dafür zusätzliche Arbeitskräfte aufzunehmen, die als ArbeiterInnen angemeldet und nach dem Gastronomie-Kollektivertrag bezahlt werden sollen, wird unmittelbar nach der ersten Neuaufnahme ebenfalls rechtliche Konsequenzen haben", erklärt Proyer. Diese Zuordnung sei falsch, da die Dayli-Beschäftigten nicht nur Speisen und Getränke verabreichen, sondern überwiegend Waren verkaufen, kassieren und administrative Tätigkeiten wie Warenbestellungen oder Kassenabrechnung durchführen.

"Diese Beschäftigten sind also als Angestellte im Sinne des Angestelltengesetzes zu betrachten und nach dem Handelskollektivvertrag zu bezahlen. Wir haben deswegen alle neun Gebietskrankenkassen in Österreich schriftlich ersucht, zu überprüfen, ob bei Dayli der richtige Kollektivvertrag für die Handelsangestellten angewendet wird. Sollte das kollektivvertragliche Mindestgehalt durch die Anwendung eines vermutlich falschen Kollektivvertrages unterschritten werden, bleibt uns keine Alternative als die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Lohndumping", so Proyer. Das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen aufgrund falscher KV-Einstufung würde eindeutig Sozialdumping bedeuten.

"Unser Kampf für einen arbeitsfreien Sonntag für die Dayli-Beschäftigten wird dann beendet, wenn die Geschäftsführung endlich die strategische Umgehung der Sonntagsruhe als Teil des Unternehmenskonzeptes aufgibt und die Grundrechte von Handelsangestellten respektiert", so Proyer abschließend: "Die Vorbereitungen für die öffentlichen Protest-Kundgebungen vor der Dayli-Zentrale in Pucking und vor dem Novomatic-Forum des Häfteeigentümers Novomatic in Wien laufen auf Hochtouren. BetriebsrätInnen aus immer mehr Betrieben in ganz Österreich bekunden ihre Solidarität mit den Dayli-Beschäftigten und wollen gemeinsam mit uns am 2. Mai lautstark kundtun, was sie von den Dayli-Umgehungskonstruktionen zu Lasten der Beschäftigten halten!"

