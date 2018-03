Freiheitliche Arbeitnehmer begrüßen "Kinderbetreuung daheim"

FA-Rösch: FSG-Anderl verhöhnt Familien und soll sich entschuldigen!

Wien (OTS) - Anlässlich der aktuellen Diskussion in der Salzburger Gemeinde Berndorf, wo Mütter, die ihre unter dreijährigen Kinder daheim betreuen, einen Zuschuss in der Höhe von rund 110 Euro pro Monat erhalten, widerspricht der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch diversen Meldungen, wonach die Arbeiterkammer sich gegen dieses Modell aussprechen würde. "Die Freiheitlichen Arbeitnehmer unterstützen dieses Modell, welches auch eine Aufwertung des Berufs der Mutter bedeutet, voll und ganz", so Rösch.

Die FSG in Wien sei außerdem nicht "die" Arbeiterkammer, AK-Vizepräsidentin Anderls "Einzelmeinung" sei eine Verhöhnung der Familien, so der FA-Obmann. Und er erinnert, dass die FA in Wien zahlreiche Anträge zur Verbesserung der Familien eingebracht haben, die allesamt von der FSG abgelehnt wurden. So etwa der Kündigungsschutz für Familienväter, die Abschaffung der Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld sowie eine echte Inflationsanpassung dieses Familienzuschusses - um nur einige wenige Forderungen zu nennen. "Es gab kaum eine Sitzung in der Wiener Vollversammlung, in der wir uns nicht für die echten Anliegen der Familien stark gemacht haben. Die FSG hingegen, will in DDR-Manier den Familien die Wahlfreiheit nehmen und Kinder sobald wie möglich in Fremdbetreuung - am liebsten gleich die Kindergrippe - leben lassen", kritisiert Rösch.

Echte Wahlfreiheit sei erst dann gegeben, wenn Eltern sich es finanziell auch leisten können, ihre Kinder selbst zu betreuen, anstatt, dass beide Elternteile arbeiten gehen müssen, weil sie sonst nicht finanziell über die Runden kommen. "Das Modell in Berndorf, das übrigens auch in Vorarlberg Schule gemacht hat, sollte österreichweit diskutiert werden", so Rösch, der sich abschließend von FSG-Anderl eine Entschuldigung erwartet.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at