VSStÖ stellt mehrsprachige Informationen zur ÖH Wahl zur Verfügung

VSStÖ bietet Information in 10 verschiedenen Sprachen an, um internationale Studierende über ihr Wahlrecht zu informieren

Wien (OTS) - Alle ordentlichen Studierenden in Österreich haben bei den ÖH Wahlen das Recht zu wählen, auch internationale Studierende aus nicht EU-Staaten und Erasmus Studierende. Viele wissen jedoch nicht, dass sie wahlberechtigt sind. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass der Großteil der Informationsmaterialien nur auf Deutsch aufgelegt wird.

Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) hat deshalb in 10 verschieden Sprachen auf der Website und in ausgedruckter Form vor Ort auf den Hochschulstandorten ein mehrsprachiges Informationsangebot in Englisch, BKS, Türkisch, Kurdisch, Slowenisch, Chinesisch, Russisch, Bulgarisch, Persisch und Deutsch zur Verfügung gestellt.

"Wir sehen es als unsere Aufgabe als Vertretung aller Studierenden, ein mehrsprachiges Informationsmaterial zu den ÖH-Wahlen zur Verfügung zu stellen. So sollen möglichst viele Studierende über ihr Wahlrecht informiert werden", so Julia Freidl, VSStÖ-Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahlen.

Wir sehen diesen Schritt auch als symbolisches Zeichen und einen Schritt für mehr Gleichberechtigung von internationalen Studierenden in Österreich.

"Internationale Studierende haben immer noch kein passives Wahlrecht für die ÖH. Als ordentliche Studierende müssen sie das Recht haben, die Hochschulen aktiv mitzugestalten. Wir setzen uns daher für eine Gleichstellung internationaler Studierender ein und deren Recht, für die ÖH zu kandidieren", so Julia Freidl abschließend.

Unter diesem Link ist die mehrsprachige Information auf unserer Website zu finden: http://bit.ly/17ffram

Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialitischer Student_innen

Patrick Pechmann

Pressesprecher

Tel.: +43 676 385 8813

patrick.pechmann @ vsstoe.at

http://www.vsstoe.at