SommerÖffnung im MuseumsQuartier am 08. Mai

Wien (OTS) - Im Rahmen der "SommerÖffnung" am 08. Mai erwartet die BesucherInnen im MuseumsQuartier Wien neben kulturellen Performances in den Höfen von 17-22 Uhr erstmals freier Eintritt in alle MQ Institutionen. Das Kinderprogramm startet bereits um 15 Uhr. Offizielle Eröffnung ist um 19.30 Uhr mit Kulturministerin Dr. Claudia Schmied. Um 20.15 Uhr findet im MQ Haupthof ein Konzert von Naked Lunch statt.

"Ziel ist, das MQ als Ort der Kunst und Kreativität zu präsentieren und die Vielfalt des Kulturareals für BesucherInnen erlebbar zu machen. Kunst findet nicht nur in den Institutionen sondern mit verschiedenen Performances und Kunstprojekten auch in den Höfen statt. Der Übergang zwischen innen und außen sowie Kultur- und Lebensraum ist dabei fließend", so Dr. Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien.

"Das MuseumsQuartier ist ein ganz besonderer Ort", sagt Kulturministerin Dr. Claudia Schmied. "Hier verbinden sich urbanes Flair, moderne Architektur und Kunsterlebnis an einem auch historisch interessanten Platz. Das weitläufige Areal hat sich zu Recht als einer der beliebtesten öffentlichen Räume Wiens etabliert. Museen, Gastronomie, Entspannungszonen - das MuseumsQuartier bietet für jeden etwas und öffnet allen Besucherinnen und Besuchern Türen zu Kunst und Kultur."

Kulturprogramm drinnen

Am 08. Mai wird es von 17-22 Uhr erstmals freien Eintritt in alle MQ Institutionen geben. So zeigt das LEOPOLD MUSEUM die Ausstellung "Wolken. Welt des Flüchtigen" mit ausgewählten Meisterwerken unterschiedlicher Künstler wie William Turner, Claude Monet, u.a. die, vom frühen 19. Jahrhundert bis heute, Wolkenbilder in den Mittelpunkt Ihres Interesses rückten. Im mumok ist "Franz West. Wo ist mein Achter?" zu sehen, die erste posthume Ausstellung des österreichischen Künstlers, die er noch selbst initiiert und mitentwickelt hat. Mit "in progress" präsentiert das mumok zudem anhand wichtiger Werke eindrucksvoll die Sammlungserfolge seiner fünfzigjährigen Geschichte und seine die Sammlung prägenden, inhaltlichen Schwerpunkte. Im Architekturzentrum Wien werden mit "Das Gold des Az W. Die Sammlung" die interessantesten Sammlungsobjekte zugänglich und sichtbar gemacht.

Neben den laufenden Ausstellungen erwarten die BesucherInnen spezielle Führungen und Workshops. So kann man im Architekturzentrum Wien bei "Hinter den Kulissen des Az W!" dieses auf neue Weise kennenlernen. Im mumok Kino ist "Shifts in Time: Performing the Chronic" zu sehen, ein Abend mit Performances, Lesungen, Projektionen und Erzählungen, die sich alle mit dem Thema Zeit beschäftigen. Im Tanzquartier Wien sind die Türen zu den Profi-Tanztrainings und Proben der KünstlerInnen weit geöffnet und in Hausführungen erfahren besonders interessierte BesucherInnen mehr zum Theorie-/Medienzentrum und zur Geschichte des Tanzhauses. Die Halle E+G/Wiener Festwochen werden ein Kartenkontingent für die erste Festwochen-Premiere 2013 "JOIN!" verlosen. In der Kunsthalle Wien diskutieren im Rahmen der 3. Wiener Integrationswoche Experten bei "Wie viel Kultur braucht Integration?" über die Chancen der Kunst als universelle Sprache zur Förderung von Integration. Zur Feier der SommerÖffnung werden zudem Eintrittstickets und Festivalpässe für das 10-tägige Festival "WWTBD - What Would Thomas Bernhard Do" um 10% ermäßigt verkauft.

Geöffnet sind auch zahlreiche Kultureinrichtungen im quartier21 sowie die Artists-in-Residence Studios des quartier21. In der Electric Avenue kann man bei "open showrooms" und "open offices" die einzelnen Kulturbüros und Kulturinstitutionen näher kennenlernen. Einblicke in das 7.000 m2 große Creative Cluster des MQ bieten Gratis-Führungen durch das quartier21, Treffpunkt ist beim MQ Point. In der Arena21 bieten die quartier21 Institutionen VIS - Vienna Independent Shorts, Tricky Women und ASIFA Austria ein spezielles Kurzfilmprogramm.

Kulturprogramm draußen

Im MQ Haupthof veranstaltet das Tanzquartier Wien ein "Tanz Karaoke". Wiener PerformerInnen haben für eine neue Version von "Cie. Willi Dorners Tanz Karaoke" eine Choreografie zu ihrem Lieblingslied getanzt. Die daraus entstandenen Videoclips werden vor einer Tanzfläche auf Leinwand projiziert und können von den BesucherInnen ausgewählt und nachgetanzt werden.

Zudem wird es eine musikalische Preview-Performance von Caron Geary (UK) aka "FERAL is KINKY" geben, ein Vorgeschmack auf die im Juni startende freiraum quartier21 INTERNATIONAL Ausstellung "FACELESS" (Eröffnung: 27.06.).

Um das MuseumsQuartier aus einer neuen Perspektive kennenzulernen sowie unbekannte Geschichten rund um das MuseumsQuartier zu erfahren, werden im Rahmen der "SommerÖffnung" kostenlose geführte Touren durch das MQ angeboten.

Kinderprogramm

Kinder können sich im Rahmen des Workshops "WOHN - mobil. Mein Mitnehm-Haus" im bzw. vor dem Architekturzentrum Wien den Traum eines tragbaren Hauses, das immer mit dabei ist, erfüllen und sich ihr eigenes Mitnehm-Haus bauen. In der Ausstellung "Es war einmal ... das Mittelalter!" des ZOOM Kindermuseums tauchen die Kinder in die mystische, sagenumwobene Zeit des Hoch- und Spätmittelalters ein. Sie erfahren, wie die Menschen in dieser längst vergangenen Epoche gelebt und gearbeitet haben. Vor der wienXtra-kinderinfo erwartet junge BesucherInnen eine Seifenblasen-Station während drinnen "Kinderschminken" auf dem Programm steht. Spezielle Veranstaltungen wird es auch im DSCHUNGEL WIEN geben.

Die aus Weidenzweigen geflochtene "lebende" Sandkiste "Kagome" wird ebenfalls am 08. Mai wiedereröffnet und lädt den ganzen Sommer über zum Spielen ein.

Konzerte

Ein Highlight der "SommerÖffnung" ist um 20.15 Uhr das Konzert von Naked Lunch. Die 1991 in Klagenfurt gegründete Band fügte ihrem Werk jüngst mit dem Album "All Is Fever" ein weiteres Glanzlicht hinzu, avancierter Pop von großer, gebrochener Schönheit, inhaltlich und formell wagemutig. Das Album konnte sich auf Anhieb auf Platz 5 der österreichischen Longplayer-Charts positionieren. Bei ihrer derzeitigen Tournee beweist das Quartett darüber hinaus seine Live-Qualitäten, mit denen sie auch das Publikum im MQ begeistern werden.

Anschließend an das Konzert im Haupthof gibt es im mumok im Rahmen der Franz West-Ausstellung einen Live-Act des österreichischen Elektronik-Musikers Christian Fennesz sowie in den mumok Hofstallungen einen Hip Hop Showcase von Def:k.

Musikalisch geht es ab Mai mit den Weekend Sounds (Sa 12-22 Uhr, So & Fei 12-20 Uhr) weiter, die in Kooperation mit FM4 stattfinden.

MQ Vorplatz

Die "Öffnung" wird aber nicht nur im MuseumsQuartier stattfinden sondern auch auf den Vorplatz vor dem MuseumsQuartier ausgedehnt:

geplant sind u.a. Spontan-Performances von quartier21-Kulturinstitutionen. Zudem können die BesucherInnen vor einer MuseumsQuartier-Fotokulisse auf einem Enzo Platz nehmen und sich mit für die MQ Institutionen typischen Requisiten inszenieren. Wer durch diese "Kunst"-Gegenstände neugierig auf das Programm der Institutionen wird, hat bis 22 Uhr - als Teil der "SommerÖffnung" -die Gelegenheit, die Ausstellungen und Veranstaltungen bei freiem Eintritt zu besuchen. Zudem werden Grillstationen am Vorplatz für die kulinarische Verpflegung sorgen.

Gewinnspiel

Für alle Kulturbegeisterten gibt es am 08. Mai verschiedene MQ Kombitickets und Eintrittskarten für die Museen und Kultureinrichtungen am Areal zu gewinnen, die im Rahmen der offiziellen Eröffnung um 19.30 Uhr verlost werden und in den Sommermonaten oder das ganze Jahr über eingelöst werden können.

Weiteres Sommerprogramm

Kunst und Kultur erwartet die BesucherInnen den ganzen Sommer über: Im Rahmen des "Sommer im MQ" wird es anlässlich der 10. Ausgabe des Literaturfestivals "O-Töne" bei den Open-Air Lesungen im Juli und August ein spezielles Programm zur Österreichischen Gegenwartsliteratur geben. Filmfans kommen beim Filmfestival frame[o]ut auf ihre Kosten, das ebenfalls im Juli und August in den MQ Höfen Kino und "digitale Kultur" präsentiert sowie spezielle Art-Filmnights und junges internationales aktuelles Kino zeigt. Start ist am 11. (O-Töne) bzw. 12. Juli (frame[o]ut).

Als weitere Facette zum MQ Sommerprogramm - bestehend aus Musik (Weekend Sounds), Film (frame[o]ut) und Literatur (O-Töne) - sind im Rahmen des "Sommer im MQ" erstmals Performances ausgewählter internationaler Theatergruppen in Kooperation mit dem DSCHUNGEL WIEN in den Höfen bei freiem Eintritt zu erleben.

Neu gibt es dieses Jahr beim "Sommer im MQ" das "AQUADROME" -Bootsrennen im Wasserbecken im MQ Haupthof (Sa 18-21 Uhr, So & Fei 17-20 Uhr). Dabei kann man Boote, entweder selbst mitgebracht oder ausgeliehen, durch einen Parcours oder bei verschiedenen Spielen über das Wasser flitzen lassen. Wie in den vergangenen Jahren steht die Boule-Bahn (täglich 10-23 Uhr) den BesucherInnen den ganzen Sommer über zur Verfügung. Sowohl "AQUADROME" als auch "Boule-Bahn" können im Rahmen der Eröffnung gratis getestet werden.

Das MuseumsQuartier ist damit ein lebendiger, urbaner Ort voller Kreativität, an dem man Kulturgenuss und Lebenslust verbinden kann.

Detaillierte Informationen sowie das gesamte Programm:

www.mqw.at/sommer

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-mail: ipreissler @ mqw.at