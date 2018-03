"Klartext" am 24.4. im RadioKulturhaus und live in Ö1: "Wohnst du schon oder suchst du noch?"

Wien (OTS) - "Wohnst du schon oder suchst du noch?" lautet der Titel von "Klartext" am Mittwoch, den 24. April. Im RadioKulturhaus diskutieren bei Ö1-Innenpolitik-Redakteur Klaus Webhofer Staatssekretär Josef Ostermayer (SPÖ), ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, Georg Niedermühlbichler von der Mietervereinigung und Martin Prunbauer vom Haus- und Grundbesitzerbund. Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

Teure Mieten, unerschwingliches Eigentum - ist die Wohnungsdebatte nur ein müder Wahlkampfgag oder ein Problem, das ernsthaft unter den Fingernägeln brennt? Hinzu kommt eine Politiker-Privilegiendebatte übers günstige Wohnen im Gemeindebau. Die Koalitionspolitiker sind aufgescheucht und versprechen mit drei Arbeitsgruppen Besserung am Immobilienmarkt. Tatsache ist: Während die Einkommen stagnieren, muss fürs Wohnen immer tiefer in die Tasche gegriffen werden. Die Eigentumspreise sind in den letzten Jahren geradezu explodiert, die Mieten kennen auch nur eine Richtung, nämlich nach oben. Was sind die Gründe dafür und wie schauen - abseits von Gehaltschecks im Gemeindebau - Lösungen aus? Mietpreisregulierung? Bauoffensive? Zweckwidmung der Wohnbauförderung?

"Klartext" findet am Mittwoch, den 24. April im RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

