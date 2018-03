Lehre lohnt sich - 45 neue Ausbildungsplätze bei Lidl Österreich

Salzburg (OTS) - Langweilig war gestern. Heute macht Lehre Spaß. Lidl Österreich bietet auch heuer wieder vielen jungen Menschen die Chance auf einen attraktiven Lehrlings-Ausbildungsplatz. 86 Lehrlinge bildet Lidl Österreich derzeit aus.

Lidl Österreich setzt großes Vertrauen in seine Lehrlinge: Von Beginn an dürfen die Jugendlichen zeigen, was sie können. Die Führungskräfte von morgen haben in den Filialen direkten Kundenkontakt und lernen bereits in den ersten Wochen und Monaten jede Menge rund um unsere Lebensmittel. "Man ist von Anfang an ins Team integriert und gleich mitten im Geschehen. Von A bis Z, in den verschiedensten Bereichen. Das ist uns wichtig und macht das Ganze so abwechslungsreich und interessant", versichert Michael Tauchhammer, Filialleiter bei Lidl. Er selbst war vor zwei Jahren noch Lehrling bei Lidl, hat die dreijährige Ausbildung durchlaufen und ist die Karriereleiter danach rasch nach oben geklettert. Heute leitet er eine Filiale mit rund zehn Mitarbeitern und ist ein tolles Beispiel für Weiterbildung und Aufstieg bei Lidl Österreich.

Gute Leistung wird auch gut bezahlt. Von Beginn an erhalten die Lehrlinge bei Lidl Österreich eine überkollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung. Konkret bedeutet das brutto pro Monat: 600 Euro im ersten, 850 Euro im zweiten und 1.200 Euro im dritten Lehrjahr.

Lehrlinge on Tour

Anfang Juli wird es für die aktiven Lehrlinge bei Lidl Österreich richtig ernst. Wie schon im Jahr 2011 dürfen Lehrlinge im Rahmen der Aktion "Lehrlinge on Tour" eine ganze Woche lang beweisen, was sie gelernt haben. Teamwork wird hier großgeschrieben, denn gemeinsam werden sie fünf Lidl-Filialen übernehmen und selbstständig leiten.

"Wir bieten unseren Lehrlingen eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung und legen dabei besonderen Wert auf gemeinsame Workshops, herausfordernde Projekte, spannende Events und individuelle Betreuung", so Lydia Kaltenbrunner, Geschäftsbereichsleitung Personal bei Lidl Österreich.

Noch sind Lehrstellen frei

Wer sich einen der begehrten Ausbildungsplätze sichern will, sollte sich auf die Socken machen. Je schneller, desto besser - am besten online bewerben. Am 1. September 2013 geht's dann richtig los! Dann dürfen wieder neue Lehrlinge zeigen, was in Ihnen steckt ...

Nähere Informationen zum Thema "Lehre bei Lidl" finden Sie unter www.lidl.at/lehre.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

