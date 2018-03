AK Preismonitor: Hohe Preisaufschläge bei identen Drogeriewaren

Wien ist noch immer teurer als Köln

Wien (OTS) - Gleiches Produkt, gleicher Drogeriemarkt - aber Wien ist fast um ein Drittel teurer als Köln. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor im März bei 166 identen Produkten bei den Drogeriemärkten Müller und DM in Wien und in Köln.

Der erhobene Warenkorb kostet im DM Drogeriemarkt (73 idente Produkte) in Wien um 36,4 Prozent mehr als in Köln. Auch ohne die unterschiedliche Mehrwertsteuer sind es bei uns noch immer um 35,2 Prozent mehr.

Bei Müller in Wien sind 93 verglichene Produkte um 25,1 Prozent teurer als bei Müller in Köln (ohne Mehrwertsteuer sind es um 24,1 Prozent mehr).

Die Preisnachteile in Wien sind bei fast allen Produkten - quer durch die Sortimente - zu beobachten. So sind in Wien bei DM 90 Prozent (66 von 73) und bei Müller 85 Prozent (79 von 93 Produkten) der verglichenen Produkte teurer als in Köln.

Drei Beispiele: Die Fa Flüssige Seife (250 Milliliter) kostet bei Müller in Köln 0,50 Euro (in Aktion), in Wien 1,95 Euro. Das sind um 290 Prozent mehr. Aber auch für den Rexona woman Cotton Dry Deo-Roll-On (50 Milliliter) verlangt Müller in Köln 1,29 Euro, in Wien 2,85 Euro - also um knapp 121 Prozent mehr. Bei DM gibt es für ein und dasselbe Pro-dukt Preisunterschiede bis zu knapp 138 Prozent. So sind für DM Dontodent Zahncreme Kräuter oder Fluor Fresh (125 Milliliter) in Köln 40 Cent zu zahlen, in Wien 95 Cent.

Die AK weist regelmäßig auf auffällige Preisunterschiede hin. Ein möglicher "Öster-reich-Aufschlag" muss geprüft werden. Eine AK Studie zeigt: Die Wettbewerbsbehörden zahlreicher EU-Mitgliedsstaaten haben Absprachen in der Konsumgüterindustrie aufge-deckt und abgestraft. So gab es bei Reinigungsmittel und Körperpflegeprodukten Ab-sprachen bezüglich Preiserhöhungen, Promotionen und einheitlicher Verkleinerung der Verpackungsgrößen. Nur in Österreich ist diesbezüglich offenbar nichts geschehen. Die Bundeswettbewerbsbehörde muss sich daher auch diese Branchen ansehen. Hier läuft etwas schief. Die AK fordert gerechte Preise, damit Wohnen und Leben leistbar sind.

Zur Erhebung: Die AK hat Anfang März idente Drogerieprodukte in den Drogeriemärk-ten DM und Müller in Köln und Wien erhoben. Bei DM wurden 73 idente Produkte geprüft, bei Müller 93, zum Beispiel Cremen, Duschgels, Deos, Geschirrspül- und Reinigungsmit-tel, Seifen und WC-Papier. Die Mehrwertsteuer beträgt in Österreich 20 Prozent, in Deutschland 19 Prozent.

SERVICE: Den AK Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

